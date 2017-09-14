Источник: звонки с угрозами ”минирования” по всей России связаны с ИГ

Российские правоохранительные органы установили ряд лиц, совершавших звонки с угрозами ”минирования” по всей России, передает РИА ”Новости”.



Сообщается, что эти звонки совершали лица, связанные с боевиками террористической группировки ”Исламское государство”, передает Gazeta.ru.

Он также заявил, что по окончании необходимых процедур лица, которые совершали эти звонки, будут объявлены в международный розыск.

Ранее сообщалось, что в Москве несколько школ эвакуировали из-за звонков о ”минировании”.