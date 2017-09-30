Источник в администрации президента РФ рассказал о грядущих отставках губернаторов

Серия досрочных отставок глав российских регионов завершится к 10 октября. Об этом в субботу, 30 сентября, РИА Новости рассказал источник в администрации президента.

Собеседник агентства уточнил, что всего будут отстранены от 8 до 11 губернаторов с учетом уже объявленных. В настоящее время принято решение о досрочной отставке руководителя Омской области Виктора Назарова, отметил он.

Источник добавил, что рассматриваются несколько кандидатур на пост главы Дагестана, включая заместителя руководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова и первого замдиректора Федеральной службы войск Нацгвардии Сергея Меликова, но выбор еще не сделан.

Накануне, 29 сентября, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Усса, передает Lenta.ru.

Красноярский край стал четвертым российским регионом, в котором на этой неделе сменился губернатор. До этого перестановки затронули Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.

Помимо этого, о намерении уйти в отставку заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Основной причиной такого решения 71-летний политик назвал возраст. Кроме того, заметил, что его отставка подразумевает общее ”"озеленение" кадров”.