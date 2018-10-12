12.10.2018, 07:15

Источник сообщил об обнаружении неисправного клапана на упавшей ракете "Союз-ФГ"

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Интерфакс
EST
Источник сообщил об обнаружении неисправного клапана на упавшей ракете "Союз-ФГ"
Foto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS

Неисправность одного из клапанов спровоцировала аварию первой ступени ракеты "Союз-ФГ" после запуска с Байконура, сообщил "Интерфаксу" по телефону источник, знакомый с ходом расследования.

"Предварительно госкомиссия установила, что на ракете был неисправен дренажно-предохранительный клапан бака окислителя, при его открытии истекающий газ уводит боковой блок от центрального блока, но он был неисправен и не сработал", — сказал источник.

Между тем, перед стартом он прошел все стадии проверки.

"Перед стартом он был открыт, затем как и положено его закрыли", — сказал он.

После заправки баков ракеты через данный клапан сбрасывается излишек кислорода. "За несколько минут до пуска его закрывают. Он должен был открыться после отделения бокового блока для его увода от центрального, но этого не произошло", — сказал он.

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