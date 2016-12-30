Версия о теракте на борту разбившегося под Сочи 25 декабря Ту-154 Минобороны не находит подтверждения, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт", — сказал источник. Таким образом, участникам расследования не удалось установить последствий взрыва либо технического вмешательства извне.

Кроме того, среди основных версий более не фигурируют сложные метеоусловия. "На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе", — сказал источник.

Он сообщил, что комиссия уделит особое внимание техническому состоянию воздушного судна. "Будет дополнительно уточнены параметры обслуживания самолета, квалификация обслуживающего персонала аэродромных служб, летного экипажа, взяты пробы топлива", — сказал источник.