Источник рассказал о прошедшей в Киргизии вербовке смертника из метро Петербурга

Источник ”Интерфакса” рассказал, что Акбаржон Джалилов, подозреваемый в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга, был завербован эмиссарами исламистских организаций. Это произошло в феврале 2017 года, когда он выехал на родину — в Киргизию.

По словам собеседника агентства, Джалилов учился в Киргизии, затем перебрался в Петербург. ”Он учился в колледже и помогал отцу, ранее обосновавшемуся в Северной столице, в автосервисе”, — сообщил он.

О причастности мужчины к организациям радикального ислама до последнего времени ничего известно не было. Однако, съездив на родину в феврале примерно на месяц, он стал другим человеком — замкнутым и неразговорчивым. ”Правоохранительные органы предполагают, что Джалилов был завербован экстремистами”, — добавил источник.

После возвращения в Петербург серьезных проблем с законом у него не было. ”Единственным проступком с его стороны стала неуплата штрафов за нарушение правил дорожного движения, за что его искали судебные приставы”, — указал собеседник.

По данным МИД Киргизии, Джалилов родился в городе Ош 1 апреля 1995 года. Он этнический узбек, имел неполное среднее образование. Паспорта гражданина республики у него не было, поскольку в 2011 году, когда ему исполнилось 16, он получил гражданство РФ (в соответствии с поданным им заявлением и ходатайством отца — гражданина России).

Во вторник, 4 апреля, Следственный комитет России объявил, что личность мужчины, устроившего взрыв в поезде метро и погибшего при этом, установлена. Кроме того, генетические следы Джалилова были обнаружены на оставленной на станции ”Площадь Восстания” сумке, в которой была бомба (ее удалось обезвредить).

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями ”Сенная площадь” и ”Технологический институт” произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело по статье ”Террористический акт”. Согласно последним официальным данным, число погибших — 14 человек, 49 находятся в больницах.