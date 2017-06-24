Источник: определены границы двух зон деэскалации в Сирии

Границы двух из четырех зон деэскалации в Сирии уже определены. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.

”Турция заинтересована в контроле над северными зонами — районом Идлиба, но в этих зонах пока нет договоренностей по границам. Вторая и третья зоны деэскалации определены. Они будут включать Восточную Гуту, а также небольшую территорию над Хомсом”, — сказал источник.

Четвертая зона, по его словам, определяется в настоящий момент, ”она идет вне рамок, так как там задействованы Иордания и Израиль”. Он добавил, что в южной части Сирии много умеренных оппозиционеров, в связи с чем возникают сложности с определением четвертой зоны.

Ранее сообщалось, что США и Россия провели секретные переговоры по зонам деэскалации в Сирии.