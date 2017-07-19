Источник объяснил нежелание Египта признать теракт причиной крушения A321

Египетские власти опасаются де-юре признавать террористический акт в качестве причины крушения российского самолета над Синаем, так как это может привести к массовым искам со стороны родственников погибших, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"Египет не признает теракт как причину крушения, поскольку это спровоцирует претензии к стране, не обеспечившей безопасность полетов, а также может стать причиной многочисленных исков со стороны родственников погибших", — сказал собеседник агентства.

Источник также уточнил, что прямое авиасообщение между Россией и Египтом скорее всего останется закрытым как минимум до конца 2017 года.

"Египетская сторона не выходит на контакт и не приглашает наших специалистов по безопасности на очередной этап инспекции. В текущей ситуации вряд ли будет возможность провести необходимые мероприятия, завершить контроль безопасности и возобновить авиасообщение в этом году", — сказал источник.

Он сообщил, что последние проверки безопасности выявили серьезные недочеты в системе контроля допуска в "стерильную зону" аэропортов.

Самолет А321 компании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Петербург, потерпел катастрофу 31 октября 2015 года на севере полуострова Синай. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Как позднее выяснили спецслужбы, катастрофа произошла из-за взрыва бомбы. Уголовное дело расследуется по статье "Теракт".

В связи с авиакатастрофой российские власти запретили чартерное сообщение с Египтом, туроператорам не рекомендовано работать на этом направлении.