Источник анонсировал новые задержания по делу "Шалтай-Болтая"

Круг фигурантов так называемого дела о госизмене и хакерах из группы "Шалтай-Болтай" в скором времени может расшириться, и не исключены новые задержания, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В настоящее время по делу ведутся активные следственно-оперативные мероприятия. Вполне вероятно, что круг фигурантов расширится, и могут последовать новые задержания", — сказал собеседник агентства. На вопрос, на какой стадии находится расследование, источник ответил: "Все только еще начинается, впереди большая работа. До суда еще нескоро".

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Хакеры специализировались на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

В конце января этого года стало известно, что Лефортовским судом были арестованы три человека: предполагаемый организатор группы Владимир Аникеев, а также Константин Тепляков и Александр Филинов. Всем предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.