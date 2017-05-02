Исследование: снова проголосовать за Путина готовы 48% россиян, за Навального — 1%

Если бы президентские выборы в России прошли в ближайшее воскресенье, то действующего главу государства Владимира Путина поддержали бы 48 процентов граждан. Такие данные приводит газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование "Левада-центра". Другой альтернативы Путину россияне не видят. Так, о готовности проголосовать на выборах за оппозиционера Алексея Навального заявил лишь 1 процент опрошенных.

При этом 42% россиян пока не определились, будут ли участвовать в выборах и за кого бы стали голосовать. "В этих вопросах люди обычно определяются за две недели до голосования, а пока кампания началась только для администрации президента и для партий", — отметил директор "Левада-центра" Лев Гудков.

Для сравнения, в апреле 2015 года неопределившихся среди россиян было всего 25 процентов, а за Путина были готовы проголосовать 62% населения. Представитель КПРФ Сергей Обухов в беседе с изданием предположил, что то был эффект "крымского консенсуса", который уже снижается. При этом коммунист считает, что сценарий "вождь и осажденная крепость" может быть задействован и перед предстоящими выборами, но вряд ли он окажется столь же удачным.

Как отмечают эксперты, ситуация не изменится до тех пор, пока в России не появится сильный публичный политик, но таких в стране нет. Нынешние известные политики на выборах получат по нескольку процентов от "электората своих партий" и тех, кто готов проголосовать за кого угодно, лишь бы не за Путина. Однако для того, чтобы конкурировать с действующим президентом, этого будет явно недостаточно.

Отметим, что в конце марта аналогичный опрос проводил ВЦИОМ. Согласно исследованию центра, почти 70 процентов россиян готовы прийти на президентские выборы, которые состоятся в марте 2018 года. В то же время лишь 52,5% опрошенных заявили, что точно будут голосовать.

Таким образом, с реализацией "формулы 70/70" (70% явки и 70% голосов за Владимира Путина) у Кремля к настоящему моменту возникают проблемы. В администрации президента уже приступили к разработке мер для повышения явки, однако независимые эксперты сходятся во мнении, что политтехнологии не могут дать повышение явки более чем на 10%. Обеспечить нужную Кремлю явку может только наличие качественного участника выборов.