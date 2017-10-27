Исследование: Россию ждет дефицит аналитиков и творческих специалистов

В России ожидается нехватка специалистов по аналитической и творческой работе. К 2025 году их дефицит может достигнуть 10 млн человек. Примерно столько же могут к тому времени лишиться работы, пишет "Роcсийская газета" со ссылкой на исследование "Россия-2025: от кадров к талантам", проведенное компаниями The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures.

Сложившийся разрыв на рынке труда авторы исследования объясняют в первую очередь особенностями системы образования, которая готовит преимущественно работников, способных выполнять типовые задачи, а не подходить к делу творчески и самостоятельно принимать решения. Кроме того, отмечается, что в России не создана среда для развития и самореализации человека.

Еще одна причина заключается в низком престиже профессий, требующих сложного обучения.

Сыграла свою роль и существующая система оплаты труда, говорится в исследовании. Так, например, в России разница в оплате труда водителя и врача составляет всего 20%, тогда как в Германии — 174%, в США — 261%.

Исследователи подчеркивают, что в целях недопущения дисбаланса на рынке труда в России должен быть сформирован системный подход к развитию человеческого капитала, системы переквалификации.

"При сохранении существующей структуры рынка труда еще на 7-10 лет отставание России от стран — лидеров мировой экономики рискует стать несократимым", — рассказал в этой связи агентству ТАСС старший партнер и управляющий директор, председатель BCG в России Владислав Бутенко. По его мнению, "удешевление технологий, повышение волатильности делают весьма вероятным "сценарий "обрыва", то есть достаточно резкого ухудшения экономической ситуации".

С точки зрения экономического развития Россия находится на переходном этапе между экономикой ресурсов и экономикой знаний, к которой принадлежат страны-лидеры, такие как Япония, США, Германия, Сингапур, отмечается в исследовании.

Для лидеров характерны высокий уровень дохода, развитая цифровая экономика, стареющее образованное население, высокий индекс человеческого развития и высокая доля человеческих ресурсов категории "знание" — более 25%, а это один из ключевых показателей конкурентоспособности страны. В России доля категории "знание" составляет 17%.

Для категоризации компетенций авторы исследования использовали методику датского ученого Йенса Расмуссена. Она оперирует такими категориями, как "правило" (повторяющиеся типовые задачи, физический труд), "умение" (техническая, рутинная работа, принятие решений в рамках предписанных правил и инструкций), "знание" (аналитическая, творческая работа, автономность принятия решений).