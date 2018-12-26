Исследование: россияне раздражены и недовольны властью, грядут протесты

Пенсионная реформа, пишет "Новая", стала катализатором массового раздражения, к которому подвели и снижение доходов за четыре года после присоединения Крыма, и угроза безработицы, и стагнация в экономике. При этом недовольство властью концентрировалось преимущественно в провинции, причем, в том числе, среди рабочих, которые раньше были пассивны. На фоне пенсионной реформы также уменьшились антизападные настроения россиян, причем симпатия к американцам достигла не докрымского уровня, а уровня 2000-х годов.

Кроме того, россиян значительно ослабло чувство стабильности, на котором многие годы держался режим, пишет издание. Стабильность в этом случае означает уверенность в завтрашнем дне. Что касается материального положения граждан, по мнению 39% опрошенных в ноябре 2018 года, оно за последний год ухудшилось, а улучшилось лишь у 9%.

На фон массового раздражения работает и разрыв между тем, что люди имеют, и тем, что они считают необходимым, чтобы жить нормально. К тому же, из-за падения доходов, сузился "горизонт планирования": люди думают не о том, чтобы жить лучше, а чтобы хуже не стало.

Люди впервые за несколько лет готовы протестовать

Следствием всего вышеперечисленного стала высокая готовность к протестам, чего не фиксировалось уже много лет. Причем на улицы готовы выходить не только образованный и активный слой населения, но и рабочие, служащие, в широком смысле бюджетники. Опять же, во многом этому способствовала пенсионная реформа, которую не приняли 90% населения.

За год снизилось и доверие к президенту РФ: оно упало с 59-60% до 39%. Механизм начал ломаться, конструкция "добрый царь и плохие бояре" стала размываться, по авторитету Путина был нанесен удар, поясняет газета.

Следом упала и популярность министров, в том числе главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу: рейтинги доверия к ним понизились на те же 15-17 процентных пунктов, что и поддержка Путина. В то же время существенно увеличилось число людей, считающих главу государства лично ответственным за происходящее в стране. Недовольство в отношении него повысилось в основном из-за экономической политики, связей с крупным бизнесом, опоры в основном на силовиков и защиты их интересов. Бюджетные средства, по мнению россиян, слишком непропорционально тратятся на войну, вооружение и чиновников.

Больше стали беспокоить население международная изоляция России и санкции. Последние сначала воспринимались как касающиеся только верхов и выражающие русофобию, но в последнее время люди осознали, что результатом стали снижение деловой активности, экономическая стагнация и в целом проблемы в экономике.

Эйфория от присоединения Крыма сменилась страхом войны

Что касается первоначальной эйфории от присоединения Крыма, с одной стороны, она привела к росту коллективных самооценок, гордости, патриотического самоуважения, но с другой стороны, к "нарастанию безотчетной тревоги, смутному пониманию, что растущая конфронтация между Россией и США, Россией и НАТО, может обернуться реальной большой войной".

"Массовый травматический опыт афганской, чеченских и даже Великой Отечественной войн, говорит людям, что амбиции властей или корпоративные интересы отдельных групп (генералитета, националистов, пропагандисткой клаки) могут обернуться национальной трагедией, как это было не раз в нашей истории", отмечает "Новая газета". В итоге 79% россиян считают, что надо налаживать нормальные отношения с Западом, в то время как еще недавно таковых было около 45-50%.

Молодежь, в отличие от прежних лет, становится критичнее к власти, для категории в возрасте 25-35 лет характерно самая низкая поддержка Путина (58%). Среди людей пенсионного возраста таких 80%.

Как итог и пенсионной политики, и проблем в экономике у россиян сильно выросли страхи — за близких и детей (80% опрошенных), а также люди боятся "большой, мировой войны" (57%). Также респонденты упоминают страхи произвола властей, перед полицейщиной (51%) и возврата к массовым репрессиям (40%). При этом даже отодвигаются на второй план экономические тревоги — боязнь безработицы (32%) и обнищания (45%). Большая часть этих страхов говорит о том, что россияне не чувствуют себя хозяевами своей жизни.