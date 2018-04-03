Исследование: Почти 15% молодых латвийцев курят травку

Среди жителей Латвии в возрастной группе от 15 до 24 лет популярно курение марихуаны: согласно отчету Европейского центра наркотиков и наркомании за 2017 год, "травкой" балуется 14,5% молодых латвийцев. Марихуана — самый распространенный в стране наркотик, и констатированы даже 64-летние жители, увлекающиеся им.

В возрастной группе от 25 до 34 лет марихуану курят 6,6% населения, от 35 до 44 лет — 1,3%, сообщает LETA.

Популярность других наркотиков значительно ниже — например, кокаин употребляют лишь 2,2% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, экстази — 1,4%, а амфетамин — 1,1%, отмечается в докладе.

В 2015 году 175 латвийцев официально лечились от марихуановой зависимости, из них 139 человек — первый раз.