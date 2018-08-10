10.08.2018, 15:20

Исследование: новости о просителях убежища, иммиграции и России чаще всего провоцируют троллинг

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rus.delfi.ee
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TROLLFACE
TROLLFACEFoto: erakogu

Исследование Международного института прессы (IPI) показало, что кампании ненависти, направленные на журналисток, носят более жестокий характер, чем кампании в адрес мужчин той же профессии.

Просители убежища, иммиграция и Россия являются темами, которые чаще всего могут спровоцировать сетевой троллинг в адрес журналистов в Финляндии, показывает исследование Международного института прессы (IPI).

Кампании ненависти также имеют ярко выраженную половую направленность. Так, кампании против работающих журналистами женщин отличаются большей интенсивностью и жестокостью, чем против мужчин, передает Yle.

Результаты исследования показали, что финские журналисты не уверены, подойдут ли власти с должной серьезностью к расследованию угроз в их адрес, несмотря на то, что должностным лицам хорошо известно о растущей проблеме.

Троллинг сказывается на трудоспособности
Сетевой троллинг имеет последствия для работы и трудоспособности журналистов.

В то же время ни один из опрошенных IPI журналистов не сообщил о самоцензуре, но они признались, что более тщательно подбирают слова при освещении определенных тем.

Троллинг стал быстро набирать обороты, когда в Финляндию несколько лет назад приехало большое количество просителей убежища, но теперь ситуация несколько успокоилась. Сейчас главреды более осведомлены о проблеме, в особенности в тех случаях, когда жертвами троллинга становились журналисты собственного издания.

В опросе IPI приняли участие журналисты разных СМИ в Хельсинки и Турку.

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Исследование Международного института прессы (IPI) показало, что кампании ненависти, направленные на журналисток, носят более жестокий характер, чем кампании в адрес мужчин той же профессии.
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