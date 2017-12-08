Исследование: невидимая рука Кремля на выборах в бундестаг

Россия вместе с альтернативными правыми из США и правыми популистами из Европы пыталась повлиять на выборы в бундестаг. Как именно — выясняли международные исследователи.

Крайне правые, крайне левые и русскоговорящие жители Германии — это три ключевые целевые группы, через которые иностранные пропагандисты, в том числе из России, пытались оказать влияние на общественное мнение в ФРГ накануне выборов в бундестаг. К такому выводу пришли авторы исследования, посвященного воздействию российской пропагандистской машины на немецких избирателей, проведенного Лондонской школой экономики совместно с Институтом стратегического диалога.

Воздействие через три группы избирателей

В среду, 6 декабря, его результаты представили в Берлине авторы исследования — Энн Эпплбаум, известный журналист, публицист, профессор Лондонской школы экономики и координатор программы по изучению дезинформации и пропаганды в 21 веке и Саша Хавличек, директор Института стратегического диалога.

Авторы исследования выяснили, что воздействие на общественное мнение накануне выборов осуществлялось через три основные группы избирателей: крайне правых (националистов), крайне левых и, наконец, русскоговорящих граждан страны, многие из которых симпатизируют правым популистам — в исследовании приведены, в частности, итоги выборов в бундестаг по четырем избирательным участкам в районах с высокой долей российских немцев. В них результаты правопопулистской "АдГ" превышают средние результаты партии в той же местности в три-четыре раза.

Столь непохожие друг на друга социальные группы объединяет одно: относительная оторванность от политического мейнстрима, которая делает их легкой добычей для тех, кто распространяет ложную информацию через социальные сети. В ходе исследования эксперты отслеживали пути, которыми в общественное мнение внедрялись темы, имеющие целью вызвать раздражение и злость среди избирателей.

"Это не новая холодная война"

По словам авторов, манипуляция общественным мнением из-за границы через социальные сети имеет схожие черты во всех странах Запада, где в последнее время проходили важные голосования — будь то референдум о выходе Великобритании из ЕС, президентские выборы в США и Франции, а также нелегальный референдум о независимости Каталонии.

Целью дезинформационных кампаний было "разозлить людей" с помощью тем, вызывающих страх и раздражение — прежде всего, миграция из арабских стран, угроза европейской культуре и социальная напряженность, реальная или мнимая. Конечной целью дезинформации авторы видят подрыв единства ЕС, снижение авторитета НАТО и раскол между США и странами Европы. И, как говорят выступавшие в Берлине специалисты, с этой задачей манипуляторы вполне успешно справляются.

С помощью специальных программ авторы изучали сети ботов и аккаунты в соцсетях, чтобы проследить пути, которыми выдуманные новости внедрялись в общественное мнение. Как выяснилось, активность ботов в ходе кампании в бундестаг была значительно ниже по сравнению с выборами президента США. Но и "приз был гораздо больше", как заметила в ходе дискуссии Энн Эпплбаум.

По словам Эпплбаум, западным правительствам и общественности не стоит воспринимать происходящее в интернете как новую холодную войну между Россией и Западом — хотя бы потому, что нет никакой линии фронта, кампании по дезинформации ведутся децентрализовано и российской стороне с энтузиазмом помогают альтернативные правые в США и правые популисты в Европе.

Поляризация обществ на руку манипуляторам

Чем больше поляризовано общество, тем эффективнее работает дезинформация извне, говорит Эпплбаум. Там, где люди не могут достичь консенсуса по поводу очевидных фактов, они доверяют только "своим" — и тем самым делают невозможными демократические дебаты. В этом отношении Германия гораздо более устойчива к фейковым новостям — общественное телевидение и несколько федеральных газет пользуются непререкаемым авторитетом, и тем самым затрудняют радикализацию общественного мнения.

Но и в Германии, говорит Эпплбаум, постепенно набирают популярность политические взгляды, отличающиеся от традиционных предпочений немецких избирателей и ставящие их под сомнение. Пример тому — правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), занявшая третье место на выборах в бундестаг.

Успех заграничных манипуляторов, считает Хавличек, состоит не в 13 процентах "АдГ" на выборах, а в принципиальном смещении тем, доминирующих в общественном мнении и стиля политической дискуссии — в сторону шовинизма, ксенофобии и общей радикализации сознания. В качестве рекомендаций западным правительствам и общественным организациям авторы исследования советуют, с одной стороны, усилить мониторинг за действиями иностранных интернет-ботов, а с другой — добраться до "оторванных от мейнстрима аудиторий", то есть до людей, потерявших веру в то, что традиционные СМИ расскажут о проблемах, которые их волнуют.

"Давать отпор"

Авторы исследования уверены: кампании по дезинформации, инициируемые из-за границы и направленные на разжигание паники и истерии, будут продолжаться и в будущем. Причем с ускорением технического прогресса они станут еще быстрее и эффективнее. Единственный возможный ответ демократических обществ — повышение уровня сознательности в сфере интернета и социальных сетей, а также прямой диалог с теми, кто чувствует себя оторванным от мейнстрима.

Пытаться перекрывать фейковым новостям путь, с тем, чтобы они не влияли на общественное мнение, бесполезно, потому что на них есть спрос. И эффективнее бороться со спросом на очевидную чушь внутри западных обществ, чем пытаться остановить предложение, говорит Хавличек. И продолжает: "Мы должны определить наши цели также четко, как наши оппоненты". "И не надо бояться давать отбор. Например, вводить санкции против правительств стран, проводящих кампании по дезинформации", — добавляет Эпплбаум.