Исследование: латвийцы в развлекательных заведениях все чаще употребляют марихуану вместо алкоголя. Об этом говорится в исследовании, проведенном Центром контроля и профилактике заболеваний исследовании об употреблении вызывающих зависимость веществ. Исследование базируется на проведенном в 2016 году опросе руководителей развлекательных заведений.

Говоря о самых популярных веществах, эксперты упоминают, что сейчас наибольшей популярностью пользуется марихуана, которая является самым популярным нелегальным наркотиком во всех возрастных группах. Кроме того, популярностью пользуются амфетамин, ЛСД и кокаин. Потребление MDMA и некогда популярного спайса уменьшилось.

В исследовании говорится, что марихуана является самым распространенным наркотиком, и специалисты считают, что ее потребление продолжает увеличиваться по ряду причин. Одна из причин — информированность людей об опыте других стран, где марихуана легализована. Побывав в других странах, латвийцы имеют возможность попробовать марихуану, а возвращаясь в Латвию, продолжают употреблять ее.

Помимо этого, марихуана популярна, потому что ее употребление превращается в своеобразную норму, а в обществен распространяются все более либеральное отношение к этому наркотику. Специалисты отмечают, что воздействие марихуаны не так явно заметно со стороны по сравнению с другими наркотиками, поэтому создается впечатление, что ее употребление является безопасным.