Исследование: из-за загрязнения воздуха в Европе умирает более 500 000 человек в год

Загрязнение воздуха является причиной более 500 тысяч смертей в год в одной только Европе. К такому выводу пришли эксперты Европейского агентства (EEA) в Копенгагене по окружающей среде, сообщается на сайте Phys.org.

Хотя данные EEA показывают, что уровень загрязнения постепенно снижается, неблагоприятная экологическая обстановка остается одним из основных факторов преждевременного ухода из жизни в 41 европейской стране. При этом мелкодисперсные частицы (менее 2,5 микрометра в диаметре), взвешенные в воздухе, которые легко проникают в легкие и кровь, отвечают за 80 процентов смертей. Подсчитано, что 82 процента городского населения подвержены воздействию аэрозолей.

В марте 2017 года ученые из Канады, Китая, Великобритании и США подсчитали долю смертей в 2007 году, связанных с загрязнением среды обитания человека мелкодисперсными частицами. Оказалось, что более 47 тысяч людей в Восточной Европе погибло от загрязнения, вызванного заводами Западной Европы. В самой Западной Европе ученые насчитали 2,3 тысячи смертей, вызванных промышленным производством в США.