Исполнителю теракта в Нью-Йорке предъявлены обвинения

Большое жюри присяжных Южного округа Нью-Йорка утвердило обвинительное заключение по делу гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова, который 31 октября протаранил на грузовике людей на Манхеттене. В результате трагедии погибли восемь человек.



Первоначальный документ был представлен федеральному судье-магистрату на следующий день после трагедии и вышел из-под пера следователя ФБР Эмбер Тайри, которая служит в Нью-Йорке в объединенной спецгруппе по борьбе с терроризмом.



Такой документ называется "жалобой" (complaint) и служит основанием для выдачи судом ордера на арест обвиняемого. Судья-магистрат нашла жалобу, в которой Саипов обвинялся в убийстве по меньшей мере восьми человек и нанесении телесных повреждений 12 другим, достаточно убедительной и подписала ордер.



Обвинительное заключение по делу 29-летнего Саипова, утвержденное большим жюри во вторник, содержит 22 пункта и занимает 17 страниц. Он обвиняется в восьми убийствах, за что ему максимально грозит пожизненное заключение или смертная казнь, в попытке убийства 12 человек (до 10 лет тюрьмы за каждого), в пособничестве группировке "Исламское государство" (до пожизненного заключения) и в "насильственном и разрушительном акте с помощью автотранспорта" (пожизненный срок или смертная казнь).



Маршрут Саипова



В обвинительном заключении, составленном федеральной прокуратурой Южного округа, утверждается, что примерно в 2 часа дня 31 октября Саипов явился в пункт проката в городе Пассаике в Нью-Джерси и арендовал пикап малой грузоподъемности без кузова, сказав, что вернется через 75 минут.



В 3 часа он переехал в Нью-Йорк по мосту Джорджа Вашингтона, соединяющего Нью-Джерси с севером Манхэттена, и направился в южном направлении по автостраде вдоль Гудзона. Добравшись до Хаустон-стрит, Саипов переехал на велосипедную и пешеходную дорожку и помчался на юг, давя по пути велосипедистов и прохожих.



Проехав несколько кварталов, он врезался на углу Вест-стрит и Чеймберс-стрит в школьный автобус и остановился. В минувшее воскресенье я посетил этот перекресток и обнаружил, что полиция расставила на велодорожке белые бетонные блоки, которые делают повторение такого инцидента маловероятным.



Саипов выскочил из пикапа, держа в руках какие-то предметы, похожие на оружие, и черную сумку. Он выкрикивал на ходу "Аллах акбар!". Предметы оказались маркером для пейнтбола и пневматическим пистолетом, а в сумке полиция впоследствии обнаружила три ножа и флоридские водительские права на имя Саипова.



После того как он был ранен полицейским и задержан, на полу пикапа были найдены два мобильника и электрошокер. Метрах в трех от двери кабины полиция обнаружила на асфальте документ с арабским и английским текстом. Арабский текст, в числе прочего, содержал фразу "нет бога, кроме Аллаха, и Магомет — пророк его".



После задержания Саипов был доставлен в городскую больницу Бельвью, в которую обычно привозят на медосмотр новых арестантов. Он охотно согласился общаться с дознавателями без адвоката и попросил, чтобы ему разрешили вывесить в палате флаг ИГ, а также заявил, что доволен содеянным.

Содержимое телефонов



Он сказал, что его вдохновили на наезд видеофильмы ИГ, которые он смотрел на своем телефоне. Он начал планировать теракт в США примерно год назад. Два месяца назад он решил воспользоваться грузовым траспортом, чтобы поразить как можно больше людей. 22 октября он взял напрокат пикап, чтобы отработать повороты.



Саипов выбрал для атаки Хэллоуин в надежде, что в праздник на улицах будет больше народу. Поначалу он планировал задавить людей в районе Вест-стрит, а потом выехать на Бруклинский мост с его пешеходными дорожками. Он также собрался вывесить на пикапе флаги ИГ, но передумал, так как не хотел раньше времени привлекать к себе внимание.



Получив у судьи ордер на обыск мобильников Саипова, ФБР обнаружило, что один из них содержит около 90 видеозаписей ИГ. Репертуар обычный: на одной из них боевики давят пленника танком, на другой — стреляют пленнику в лицо, а на третьей показано, как изготовить бомбу в домашних условиях.



Тот же телефон содержал около 3800 изображений из библиотечки террористического агитпропа: многочисленные фотографии флага ИГ, портреты лидера группировки Абу Бакра Багдади и снимок боевика рядом с трупом расстрелянного.



Во втором мобильнике ФБР нашло историю поисков Саипова в интернете. 4 октября он искал пункт проката в Пассаике, 15 октября — где будут отмечать Хэллоуин в Нью-Йорке, а 18 октября — где арендовать пикап без кузова марки Load 'N Go.



В настоящий момент Саипов находится уже не в больнице, а в манхэттенской федеральной тюрьме МСС, которая расположена через дорогу от суда.