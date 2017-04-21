Исполнителя теракта в Петербурге лишили российского гражданства

Террорист, совершивший 3 апреля самоподрыв в метро Петербурга, лишен гражданства России вместе со своим отцом, предоставившим при подаче документов ложные сведения, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"На основании решения Смольнинского суда Петербурга об установлении факта представления Джалиловым А.К. заведомо ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ заключением ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти от 20 апреля 2017 года отменено ранее принятое решение управления ФМС от 18 июня 2009 года о приеме в гражданство РФ гражданина Кыргызской Республики Джалилова А.К.", — сказала она.

По ее словам, "данное решение повлекло за собой отмену решения о приеме в российское гражданство его сына Джалилова А.А., совершившего террористический акт в Петербургском метро 5 апреля 2017 года".

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу, по данным следствия, привел в действие террорист-смертник — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, который, как сообщалось ранее, в 2013 году получил российское гражданство. В результате теракта погибли 16 человек (включая самого террориста), более 50 получили ранения.

По делу о взрыве было задержано 10 человек, в том числе Аброр Азимов, который предположительно занимался сбором средств для организации взрыва, а также его брат Акрам Азимов, которому вменяют изготовление подложных документов для проникновения террористов в Россию. Оба уроженца Киргизии в 2013 году получили гражданство России.