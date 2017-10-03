Испанские журналисты: такой жестокости никто не ожидал

Голосование на референдуме о независимости Каталонии было омрачено многочисленными столкновениями с полицией и чрезвычайно жесткими действиями стражей порядка. В знак протеста против полицейской агрессии сегодня во всех каталонских городах проходит массовая забастовка.



Журналисты, которые занимаются этой темой, называют прошедшие беспорядки беспрецедентными. И даже сторонники премьер-министра считают, что конфликт можно было разрешить иначе.



Марта Рокуета, обозреватель El Periódico, El Nacional, RAC 1:

"Жестокости, с которой столкнулись люди, никто не ожидал"



Чтобы оценить, что произошло вчера в Каталонии, нужно осознавать, что непонимание копилось там многие годы. Вряд ли кто-то мог предвидеть такой поворот событий. Тем не менее, люди были готовы: сами организовали охрану участков голосования, чтобы полиция не могла забрать урны или уничтожить бюллетени.



Последовавшие беспорядки вызвали шок, несмотря на то, что напряжение росло годами и за две недели до референдума были задержаны высокопоставленные каталонские чиновники. Жестокости, с которой столкнулись люди, никто не ожидал.

Конечно, испанские власти намеренно создавали дискурс, направленный против Каталонии. Это было настолько заметно, что люди в разных частях Испании выходили на демонстрации против такого отношения к региону. Но голоса с другой стороны звучат гораздо громче.

Для молодых каталонцев происходившее на улицах кажется беспрецедентным, в отличие от их родителей или бабушек и дедушек, которые застали диктатуру Франко.



После того как конфликт перешел в открытые стычки, возможно, ЕС как-то обратит внимание на происходящее. До этого страны Евросоюза только защищали друг друга, называя это внутренним делом Испании.



С точки зрения политики совершенно непонятно, чего ждать. Технически Каталония действует согласно закону, который принял местный парламент. Если большинство проголосует за независимость, правительство должно будет ее провозгласить. Но в реальности неясно, что будет ни в самой Каталонии, ни со стороны Испании.



С точки зрения обычных людей, Испания допустила ошибку. Теперь даже те, кто не поддерживал референдум или был равнодушен к проблеме, взбешены тем, как отреагировала власть — не только правительство, но и полиция, судьи. Испанские медиа манипулируют фактами и выставляют все таким образом, будто у полиции просто не было другого выбора.



Иногда полиция приходила в деревни, где голосовало всего сто человек. Как эти сто голосов могут повлиять на пятимиллионный референдум? После агрессивных действий властей равнодушных не осталось.

Хавьер Колас, корреспондент El Mundo:

"Несмотря на то, что этот референдум незаконный, он провел черту"



После протестов мнения в Испании сильно разделились. Конечно, в Каталонии людей разозлило поведение полиции. Несмотря на то, что этот референдум незаконный, он провел черту.



Даже те, кто не поддерживал идею независимости, а просто считал нужным провести референдум, теперь настроены радикально. В Мадриде тоже нет согласия. Такого накала как в Каталонии нет, но люди уже не могут забыть то, что увидели.



Даже среди сторонников правительства есть те, кто считает, что ситуацию нужно было разрешить иным способом.



Среди людей, которые, как правило, поддерживают премьер-министра, обсуждаются две точки зрения. Одни говорят, что беспорядки нужно было остановить и начать переговоры с националистами. Другие говорят, что полиция все сделала правильно, и время переговоров прошло.



С моей точки зрения, все случившееся в Каталонии — это результат национализма и популизма.



Жестокость полиции, о которой все говорят, тоже кажется преувеличенной. В Каталонии люди не так безоговорочно подчиняются полиции, как в любом другом регионе страны.



Я думаю, что правительство понимало это и изначально отдавало себе отчет, что действовать на сто процентов по закону не получится. Но даже тут есть много вариантов развития событий: например, судить организаторов референдума.



Премьер не только опасается происходящего в Каталонии, но и просто держится за свое место. Он хочет быть уверенным, что не потеряет политическую поддержку.



Еще больше каталонцев теперь будут поддерживать отделение, особенно среди молодежи.

По поводу остальной Испании сказать сложно.

Сара Гонсалез, политический обозреватель Nacio Digital:

"Рахою нельзя доверять решение конфликта"



Испанское правительство не понимает, что Каталония является нацией и что она имеет право решать. Мариано Рахой одержим сохранением единства Испании любой ценой, даже если это означает насилие.



Он обещал испанским гражданам, что каталонского референдума не будет. Рахой уверен, что идея независимости Каталонии навязана политическими партиями, но на деле референдум поддержали обычные люди, продемонстрировав, что не испытывают страха перед правительством в Мадриде.



Вместо того чтобы прислушаться, премьер принял решение использовать силу. В этом тоже есть скорее политические мотивы: он пытается заработать голоса в остальной части Испании.



Каталонцы стали отвечать на полицейскую агрессию, в настоящий момент все это напоминает восстание. Это значит, что вернуть прежний формат отношений между Испанией и Каталонией уже не получится.



Единственный возможный выход — признание суверенитета каталонцев, которые сами должны определить отношения с Испанией. Как это сделала Шотландия.



Европейский союз должен выступать в качестве арбитра и заставить правительство Испании договориться о сделке.



Отдавать ее в руки Рахоя нельзя. Он продемонстрировал, что не способен решить этот продолжительный конфликт.