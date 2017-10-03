Испания выдаст США "русского хакера" Левашова

Испанский суд постановил экстрадировать в США россиянина Петра Левашова, которого в США обвиняют в создании обширной ботнет-сети для рассылки спама. Сам Левашов утверждает, что он офицер российской армии, который собирал информацию про оппозиционные партии для "Единой России".



Левашову предъявлены обвинения сразу в нескольких штатах США. Ему грозит более 10 лет заключения. 20 сентября с запросом об экстрадиции Левашова обратилась также российская сторона.



Ранее Левашов заявлял в испанском суде, что "собирал различную информацию про оппозиционные партии и занимался доведением этой информации до нужных людей в нужное время". Также россиянин сообщил, что обладал на родине доступом к секретной информации.

"Я офицер российской армии, у меня секретная военно-учетная специальность и я давал подписку о неразглашении", — заявил Левашов на заседании суда 28 сентября, где решается вопрос о его экстрадиции в США.



В "Единой России" отрицают, что Левашов работал на партию. "Трудно комментировать этот бред. Эта фамилия нам ни о чем не говорит", — заявил представитель партии РИА Новости.



Король спама



36-летний петербуржец Петр Левашов был арестован испанскими властями в апреле 2017 года. Со слов жены Левашова, полицейские ворвались в их апартаменты в Барселоне и задержали россиянина, заявив, что он подозревается в причастности к хакерским атакам, в том числе связанным с выборами в США.



Однако в американском минюсте заявили, что дело Левашова не связано с вопросами национальной безопасности. Официально он обвиняется в создании ботнета — сети зараженных компьютеров, которыми можно управлять дистанционно без ведома владельцев.

Ботнет, приписываемый Левашову, известен под названием Kelihos. По данным ФБР и испанской полиции, зараженными оказались сотни тысяч компьютеров по всему миру.

Зараженные машины использовались для рассылки спама, DDoS-атак на сайты, воровства имейлов и электронной валюты — биткоинов, — а также установки программ-вымогателей.



Американские следователи считают, что Левашов занимался нелегальными рассылками по меньшей мере 10 лет.



По сведениям Spamhaus, Левашов пользовался ником Severa на хакерском форуме Antichat и, рекламируя свои услуги, писал что в "бизнесе" с 1999 года.



В 2012 году исследователи российского веб-андеграунда Андрей Солдатов и Ирина Бороган писали, что масштабы деятельности Severa, а также его "невероятная везучесть в отношениях с правоохранительными органами" вызывали подозрения в том, что он сотрудничает с ФСБ.