Испания выдала ордер на арест лидера Каталонии Карлеса Пучдемона

Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест уволенного со своего поста лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех его коллег, уехавших в Бельгию.

Помимо Пучдемона ордер выдан на следующих лиц:

Меритчель Серрет, бывший министр сельского хозяйства

Антони Комин, бывший министр здравоохранения

Луис Пуч, бывший министр культуры

Клара Понсати, бывший министр образования

Как сообщается, некоторые из них просили разрешения предстать перед судом по видеосвязи.

Эти пятеро бывших политиков в четверг не явились на заседание Верховного суда в Мадриде, в ходе которого группа других бывших членов регионального правительства была взята под стражу.

Еще одного бывшего члена правительства, Санти Вилу, позже отпустили на свободу под залог в 50 тыс. евро. Вила подал в отставку еще до провозглашения независимости Каталонии.

Арестованных министров обвиняют в мятеже, подрывной деятельности и растрате государственных средств. В случае признания их виновными в попытке мятежа им грозит до 30 лет лишения свободы.

Региональный парламент проголосовал за провозглашение независимости от Испании неделю назад после проведения незаконного референдума о независимости, организованного правительством Каталонии 1 октября.

Ни одна из стран не признала этого шага, а центральные власти Испании в спешном порядке ввели в Каталонии прямое правление, воспользовавшись положением конституции о применении чрезвычайных полномочий.

Европейский ордер на арест: что будет дальше?

После того как судья Верховного суда Испании выдает европейский ордер на арест (EAW), тот отправляется бельгийской прокуратуре, которой дается 24 часа на то, чтобы принять решение об обоснованности требования. Если они признают обоснованность ордера, им отводится 15 дней на арест Пучдемона и остальных четырех каталонских политиков. Если все указанные в ордере (или хотя бы один из них) подадут апелляцию, то процесс может затянуться еще 15 на дней.

После ареста подозреваемых Бельгия должна в течение 60 дней передать их Испании. Но если арестованные не будут выдвигать юридически обоснованные возражения, передача может произойти в течение нескольких дней.

Страна может отклонить европейский ордер на арест, если есть опасения, что экстрадиция нарушит права подозреваемого. Основаниями для отклонения запроса на арест и выдачу подозреваемых могут также стать дискриминация по религиозным, расовым или политическим мотивам. Еще одной причиной неисполнения ордера может стать опасение, что подозреваемый не получит справедливого судебного разбирательства в стране запроса.

Существует согласованный ЕС список из 32 преступлений, для которых не обязательно, чтобы они считались таковыми в обеих странах (запроса и местонахождения подозреваемого). Иными словами, любое из этих правонарушений может служить основанием для выдачи, если предусмотренное за него наказание составляет не менее трех лет тюремного заключения.

Однако ни "мятежа", ни "подстрекательства к мятежу" в этом списке нет.

В пятницу утром в интервью бельгийскому телевидению Карлес Пучдемон заявил, что готов принять участие во внеочередных региональных выборах в Каталонии, назначенных на декабрь.

Ранее на пресс-конференции в Брюсселе Пучдемон заявил, что не намерен просить политического убежища у бельгийских властей. Свой отъезд из Испании он объяснил соображениями "безопасности и свободы" и выразил готовность вернуться, если Мадрид гарантирует ему справедливое судебное разбирательство.

Карлес Пучдемон занимал пост президента Каталонии до провозглашения независимости региона и продолжает считать себя президентом новопровозглашенной "Республики Каталония".