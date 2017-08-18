Испания: убиты пятеро подозреваемых и предотвращен второй теракт

Как сообщила испанская полиция, в ходе спецоперации в Камбрильсе были убиты пять подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне.

По данным испанских медиков, нападавшие ранили семерых человек, включая полицейского.

Очевидцы сообщают о стрельбе, произошедшей в районе порта Камбрильса. Полиция заявляет, что ситуация в городе находится под контролем, но призывает жителей проявлять осмотрительность.

Камбрильс — небольшой приморский городок к юго-западу от Барселоны.

Общее число участников нападения до сих пор неизвестно.

Как сообщают испанские СМИ, нападавшие в Камбрильсе ночью в пятницу сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке воспроизвести совершенное за несколько часов до этого нападение в Барселоне.

Как пишет газета El Pais, ссылаясь на источники в полиции, один из раненых в Камбрильсе — сотрудник полиции.

Полиция пока не приступала к обыску фургона, в котором находились нападавшие, из опасений, что он может быть заминирован, пишет El Pais.

Как сообщает издание, они были обнаружены полицией, проводившей патрулирование в районе порта Камбрильса, популярного среди туристов.

После небольшой погони фургон с подозреваемыми опрокинулся, пишет La Vanguardia. Те попытались выбраться из него, после чего полиция открыла по ним огонь.

По заявлению представителей правопорядка, сейчас ситуация в Камбрильсе находится под контролем.

В четверг по меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России и многих других странах) взяла на себя ответственность за нападение, хотя эксперты призывают воспринимать подобные заявления ИГ с осторожностью.

Нападавшие в Барселоне и Камбрильсе ранее за совершение преступлений, связанных с терроризмом, не привлекались, заявил главный прокурор Испании Хавьер Сарагоса.

В связи с нападением в Барселоне в городе Риполь был арестован еще один человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на каталонскую радиостанцию. Это уже третий подобный арест.



АНАЛИЗ: Тревожная тенденция



Гордон Корера, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

Барселона пополнила список европейских городов, испытавших на себе ужасные последствия автомобильного нападения на туристическую достопримечательность или иную незащищенную, "мягкую" цель.

Год назад в Ницце мишенью стали празднования Дня взятия Бастилии, затем была рождественская ярмарка в Берлине. Затем были нападения в Париже и Стокгольме. В Лондоне объектами нападения с помощью легковых автомобилей и грузовиков происходили в Вестминстере, на мосту через Темзу и в Финсбери-парке.

В Британии у наиболее заметных объектов, которые могли бы привлечь внимание террористов, устанавливаются новые защитные заграждения в попытке минимизировать риски, а также ведутся разговоры о введении проверки личности тех, кто арендует фургоны.

Однако британские спецслужбы — так же как и их коллеги по всей Европе — прекрасно отдают себе отчет в том, насколько ограничены их возможности по выявлению и пресечению угрозы подобного характера.

Орудия для совершения таких преступлений всегда под рукой, и у преступников нет необходимости в тренировке, координации или планировании. Это означает, что исполнители оставляют не так много возможностей для спецслужб своевременно раскрыть их намерения.

Хоть группировка, называющая себя "Исламским государством" и распространила заявление, утверждающее, что ее "солдаты" осуществили нападение в Барселоне, пока нет ясности в том, имели ли исполнители прямую связь с ней или же просто были воодушевлены ее призывом к действию. Подобные заявления чаще указывают на второе.

Как бы то ни было, власти в любом случае будут готовиться к дальнейшим атакам схожего характера в обозримом будущем.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует реакции международного сообщества.

По подозрению в совершении нападения на Рамблу задержаны двое — марокканец и житель Мелильи — испанского анклава в Северной Африке. Ни один из них не был водителем минивэна, который сумел скрыться.

Теракт в Барселоне стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде. Жертвами взрывов стал 191 человек, и более 1800 получили травмы и увечья.