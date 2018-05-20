"Исламское государство" взяло ответственность за нападение на православный храм в Грозном

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за совершенное накануне нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном. Ранее сообщалось, что атаку на храм совершили трое чеченцев и один ингуш 18 и 19 лет. Причем расследуется инцидент не как теракт.
О том, что ИГ взяло на себя ответственность за атаку, сообщила исследовательская организация SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг деятельности террористов. "Кавказское отделение "Исламского государства" назвало своей заслугой атаку на церковь Архангела Михаила в столице Чечни Грозном", — говорится в сообщении. Других деталей организация не приводит.
Ранее "Кавказский узел" сообщил со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни, что нападение на церковь совершили трое чеченцев и один ингуш. Собеседник издания также назвал имена и возраст боевиков. По его данным, атаку осуществили уроженцы Чечни Амир Юнусов (18 лет), Али Юнусов (18 лет) и Микаил Элисултанов (19 лет), а также житель Ингушетии Ахмед Цечоев (18 лет). Причем Юнусовы приходились друг другу родными братьями.