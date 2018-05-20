"Исламское государство" взяло ответственность за нападение на православный храм в Грозном

Между тем глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посчитал нападение на церковь в Грозном попыткой внести разлад между "братскими народами Кавказа". По его словам, подобные действия боевиков обречены на провал. "Попытки бандитов такими действиями внести разлад между конфессиями, братскими народами Кавказа ни к чему не приведут. Мы должны быть более сплоченными в борьбе с терроризмом", — написал ингушский лидер на своей странице в Instagram.

Также Евкуров выразил соболезнования главе Чечни Рамзану Кадырову и ее жителям "в связи с жертвами при подлом нападении бандитов на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном".

В субботу, 19 мая, четверо боевиков напали на храм Архангела Михаила в Грозном во время богослужения. Злоумышленники намеревались взять прихожан в заложники, но находившимся в церкви верующим удалось оперативно заблокировать здание.

Настоятель храма отец Сергий Абасов вовремя дал команду закрыть дверь в храм. "Они закрыли, но могли не удержать, потому что там женщины, бабушки были, мужчина один, я подошел, стал держать эту дверь, они открыли огонь по двери", — рассказал священник.

В результате нападения погибли двое сотрудников саратовского ГУМВД, охранявших храм, и один прихожанин — уроженец Узбекистана, приехавший в Чечню искать родственников. Боевики были уничтожены в ходе спецоперации. У них нашли ножи и гладкоствольное ружье.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

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