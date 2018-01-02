02.01.2018, 22:00

”Исламское государство” рассказало о количестве боевиков-смертников и их оснащенности

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Lenta.ru
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Sunniitlik võitlusgrupp Mujahideen Army treenib ISISe vastu võitlemiseks.
Sunniitlik võitlusgrupp Mujahideen Army treenib ISISe vastu võitlemiseks.Foto: Jacob Simkin/SIPA

Террористическая группировка ”Исламское государство” в 2017 году в Сирии и Ираке совершила 770 атак с использованием смертников. Об этом со ссылкой на информационное агентство ИГ пишет Телеграм-канал Directorate 4.

Самое большое количество смертников было использовано против армии Ирака и ее союзников — 493. На позициях курдов подорвалось 135 боевиков. 120 атак было проведено против сирийской правительственной армии. Еще 22 взрыва поразили формирования так называемой ”умеренной оппозиции”.

При этом уточняется, что в 561 случае использовалась груженная взрывчаткой техника, в 175 — жилет с взрывчаткой, в 28 — нательный пояс с поражающими элементами. При проведении семи атак было использовано сразу по два смертника.

В середине декабря тало известно, что ФСБ России предотвратила крупный теракт в Санкт-Петербурге. Ячейка ИГ для взрыва в центре города планировала использовать смертника.

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