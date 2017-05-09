"Исламское государство" опубликовало видео казни пленного офицера ФСБ РФ

Террористическая группировка "Исламское государство" обнародовала видеоролик, на котором запечатлена казнь заложника, сообщает мониторинговый портал SITE. По утверждению боевиков, убитый являлся сотрудником российской разведки — полковником Евгением Петренко, захваченным в плен в Сирии, пишет Newsru.

Ролик записан на русском языке и длится 12 минут. На кадрах изображен мужчина в черном комбинезоне, стоящий на коленях в пустынной местности. Перед смертью он произносит речь, в которой призывает других российских агентов сдаться боевикам. Голос за кадром произносит: "Этот идиот верил обещаниям своего государства, что его не бросят, если он попадет в плен", передает Reuters. После этого один из террористов обезглавливает заложника с помощью ножа.

По данным SITE, видео было записано в сирийском городе Ракка, который называют столицей террористов ИГ в САР. Reuters отмечает, что подлинность видеозаписи и личность мужчины не подтверждены, также не ясно, когда именно было совершено убийство.

В сентябре прошлого года ИГ обнародовало видео со взятым в плен мужчиной, который назвал себя офицером ФСБ Евгением Петренко. Он сообщил, что был захвачен боевиками при выполнении очередного задания, не уточнив при этом деталей, и просил президента РФ Владимира Путина, народ России и ФСБ "сделать все возможное" для его освобождения.

Подробнее: http://www.newsru.com/world/09may2017/petrenko.html

Как передает Интерфакс, Минобороны РФ проверит достоверность видео, распространенного ИГИЛ, на котором якобы совершается казнь российского полковника по имени Евгений Петренко, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Конечно, министерство обороны не оставляет без внимания любые сообщения, которые касаются наших военнослужащих, тем более такого характера. Будет проведена проверка и результаты ее станут известны", — сказал Озеров "Интерфаксу" во вторник, комментируя появление соответствующего видео.

Сенатор отметил, что ему ничего не известно о содержании и степени достоверности данной видеозаписи, однако, по его мнению, "в любом случае, даже если это фейк, он не должен остаться без внимания".

По словам В.Озерова, чтобы выяснить, действительно ли на видео совершается казнь российского военного, "можно запросить всех командиров воинских частей, которые находятся на территории Сирии".

"Если это случилось, то мало не покажется никому", — сказал сенатор.