Исламские страны признали Восточный Иерусалим столицей Палестины

Участники проходящего в Стамбуле чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества признали Восточный Иерусалим столицей Палестины.

Участники внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который проходит в Стамбуле, в среду, 13 декабря, признали Восточный Иерусалим столицей Палестины. Проект резолюции саммита, который цитирует агентство Reuters, провозглашает "Восточный Иерусалим столицей Палестинского государства и призывает все страны признать государство Палестину с Восточным Иерусалимом в качестве его оккупированной столицы".

В документе также отмечено, что лидеры мусульманских стран рассматривают решение Вашингтона в одностороннем порядке признать Иерусалим столицей Израиля как знак того, что США прекращают играть роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта.

Саммит ОИС был созван президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы выработать совместный ответ на это спорное решение главы Белого дома Дональда Трампа. Выступая на открытии встречи, Эрдоган обвинил американского президента в разжигании конфликта на Ближнем Востоке и призвал другие страны признать Иерусалим столицей Палестины. "Я призываю государства, которые защищают международное право, признать оккупированный Иерусалим столицей Палестины", — заявил турецкий лидер. Он назвал Иерусалим "красной линией для всех мусульман", а Израиль — "террористическим государством". Мусульманские страны никогда не откажутся от "требования признать суверенную и независимую Палестину со столицей в Иерусалиме", — подчеркнул Эрдоган.

С аналогичным заявлением выступил и президент Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас. По его словам, "Иерусалим есть и навечно останется столицей Палестины", в противном случае в регионе не будет "ни мира, ни стабильности". Аббас обвинил Дональда Трампа в том, что тот отдал Иерусалим "в качестве подарка сионистскому движению", как будто это "американский город". После решения Трампа признать Иерусалим израильской столицей Вашингтон больше не может участвовать в процессе урегулирования палестино-израильского конфликта, добавил палестинский лидер.

В начале декабря Трамп объявил, что США в одностороннем порядке признали Иерусалим столицей Израиля. Он также пообещал перенести туда посольство США из Тель-Авива. Это решение вызвало резкое осуждение мировой общественности и спровоцировало волну беспорядков в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях. Во время столкновения демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, более 700 получили ранения.