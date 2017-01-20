Кроме того, после передачи активисты предложили переименовать Исаакий. ”Теперь уже не секрет, что самый величественный собор города по сути является главным подарком патриарху Кириллу на юбилей!” — написали активисты в своем письме. И предложили назвать собор Алексеевским или Кирилловским.
В письме комитет также отметил, что новое название ”с радостью и пониманием будет воспринято миллионами россиян, почитающих великое служение народу 15-го и 16-го Предстоятелей РПЦ”.
Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.