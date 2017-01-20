В России активисты из ”Национального комитета 60+” обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о скорейшей передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Они уверены, что процесс необходимо завершить до 30 декабря 2017 года, пишет "Собака".

Кроме того, после передачи активисты предложили переименовать Исаакий. ”Теперь уже не секрет, что самый величественный собор города по сути является главным подарком патриарху Кириллу на юбилей!” — написали активисты в своем письме. И предложили назвать собор Алексеевским или Кирилловским.

В письме комитет также отметил, что новое название ”с радостью и пониманием будет воспринято миллионами россиян, почитающих великое служение народу 15-го и 16-го Предстоятелей РПЦ”.

Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.