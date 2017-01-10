"Информация соответствует действительности. Решение (о передаче собора РПЦ — прим.) принято. Однако есть масса тонкостей по вопросам будущего использования и передачи храма. Их озвучат в ближайшее время", — сказал Кибитов.
Он добавил, что по договоренности между Полтавченко и патриархом Московским и Всея Руси Кириллом Исаакиевский собор сохранит музейную и просветительскую функции.
По словам Кибитова, при передаче собора в пользование церкви потребуется ряд сложных согласований, в том числе с министерством культуры, поскольку храм находится под охраной ЮНЕСКО и в нем хранится большое количество музейных предметов.