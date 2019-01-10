Исаакиевский собор не перешел в пользование РПЦ. Распоряжение о порядке его передачи церкви утратило силу

В документе, датированном 30 декабря 2016 года, говорится, что договор о передаче музейных коллекций собора в безвозмездное пользование нужно заключить в течение 24 месяцев, то есть до конца декабря 2018 года, передает "Медуза".

В комитете имущественных отношений заявили, что могут издать новое распоряжение после того, как РПЦ подаст официальную заявку на передачу здания. Пока подобных заявок от церкви не поступало.

В РПЦ в свою очередь заявили, что срок принятия решения о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование истекает 30 января. При этом в церкви не сказали, станут ли подавать заявку.

В декабре 2016 года комитет имущественных отношений Петербурга распорядился передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ сроком на 49 лет. Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко говорил, что собор сохранит музейные функции после передачи в ведение церкви.

Против этого решения выступили представители музейного сообщества, а жители Петербурга провели несколько протестных митингов. Также это решение пытались оспорить в судах.