Иррациональный страх. Можно ли вылечить гомофобию?

"[Слабая] — это не научный термин, а мой собственный, которым я пользуюсь для того, чтобы меня лучше понимали", — говорит профессор.

Шкала гомофобии

В своей статье Джаннини предлагает использовать разработанную им так называемую шкалу гомофобии, которой он пользовался для измерений ее уровня в группе, в которую вошел 551 итальянский студент. Он сравнивал полученные результаты с измерениями других психологических параметров.

В статье Джаннини высказывает предположение, что более выраженная склонность к гомофобии коррелирует с такими чертами характера как психотизм и незрелые механизмы защиты, а вот стойкая привязанность к родителям свидетельствует скорее о низкой склонности к гомофобии.

Речь здесь идет о проблемах психики, которые можно вылечить, утверждает Джаннини.

"Предположим, вам не по нраву поведение гомосексуалов. Но это вовсе не означает, что вы обязательно будете всем втолковывать, что вы сами не гомосексуал, что вы их терпеть не можете, что вы не согласны, чтобы учителя-гомосексуалы учили ваших детей", — говорит доктор Джаннини.

"Мы столетиями спорили о том, является ли гомосексуальность болезнью, и вот теперь впервые мы показали, что настоящей болезнью, которую надо лечить, является гомофобия", — продолжает он.

Фактор культуры

Однако социальные и культурные факторы оказывают мощное воздействие на формирование личности, и в более свежей статье Джаннини и его соавторы изучили, как определенные типы культур, которым свойственны заметные компоненты гипермаскулинности, женоненавистничества и морализаторства, коррелируют с уровнем гомофобии.

В статье, опубликованной в 2017 году, они сравнили результаты обследования 1048 студентов из трех стран с тремя различными религиями — Италии (преимущественно католическая страна), Албании (преимущественно мусульманская страна) и Украины (преимущественно православная страна).

"Интересно, что сама по себе религия не коррелировала с уровнем гомофобии. Скорее фундаменталистские убеждения во всех трех религиях воздействовали на уровень гомофобии в той или иной культуре", — говорит доктор Джаннини.

Сила догмы

Умеренные голоса среди верующих говорят о том, что вера сама по себе не является поводом и прикрытием гомофобии.

"Мы нетерпимы к греху, но не к тем, кто грешит", — говорит Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по отношениям РПЦ с обществом и СМИ.

По его словам, Русская Православная церковь не может изменить своего отрицательного отношения к гомосексуальности, потому что эта догма исходит не от церкви, а от Бога.

"Мы считаем, что люди, которые поддерживают однополые связи, являются жертвами своей греховности и в качестве таковых заслуживают духовной поддержки", — заявил он в разговоре с корреспондентом Би-би-си.

Однако далеко не все деятели РПЦ придерживаются такой мягкой позиции.

"Я понимаю возмущение русских людей. Священное писание повелевает побивать камнями всех этих ребят нетрадиционной ориентации", — заявил в 2012 году православный священник Сергий Рыбко, комментируя нападение вооруженных людей на гей-клуб в Москве.

Но Вахтанг Кипшидзе говорит в ответ: "В Новом Завете нет ничего, что может указывать на побивание камнями грешников любого вида".

По его словам, церковь не криминализирует грех прелюбодеяния, и равным образом она не поддерживает криминализацию однополых отношений. Однако он согласен с тем, что многие верующие не понимают писания и используют его для оправдания своей склонности к насилию.

Сила языка

"Не подлежит сомнению, что некоторые выражения, используемые многими деятелями церкви в проповедях, распространяют негативное отношение к членам ЛГБТ-сообщества", — говорит Тиернан Брейди, ирландский активист и политик, который часто выступает в поддержку сексуальных меньшинств среди католиков.

Он является директором движения Equal Future, которое было основано во время визита Папы Римского Франциска в Дублин в августе этого года. "Гомофобия не является прирожденным свойством человека. Она усваивается нами извне", — утверждает Брейди.