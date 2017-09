"Ирма" над Флоридой. Под ударом Сент-Питерсберг

На одном из островов Флорида-Кис в аварии с участием пикапа погиб мужчина. Reuters со ссылкой на полицию передает, что его считают первой жертвой "Ирмы" на территории США. Стоит отметить, что жителям архипелага велели эвакуироваться около недели назад.

Около 16:30 по Москве местная энергетическая компания сообщила, что число оставшихся без света домохозяйств превысило миллион.

"Ирма" набрала силу над водой после того, как потрепала северо-восточную оконечность Кубы. Во Флориду ураган прибывает в ранге четвертой (из пяти) категории опасности со скоростью ветра около 210 км/ч.

Ураган обрушился на острова Флорида-Кис на юге штата. Согласно прогнозам, он будет перемещаться в северо-западном направлении по побережью. В ожидании стихии власти штата велели эвакуироваться более чем 6 млн жителей — это около трети всего населения Флориды.

В субботу вечером в обращении для тех, кто не покинул наиболее опасные районы, губернатор штата Рик Скотт посоветовал оставаться там, где они находятся, поскольку эвакуироваться уже поздно.

Just now, hurricane #Irma made landfall in the Florida Keys, 30 miles east of Key West and 50 miles west of Marathonpic.twitter.com/W47OL7Iw76

— Rob S (@RobPulseNews) 10 сентября 2017 г.