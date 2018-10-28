28.10.2018, 18:10

Ирландцы на референдуме проголосовали за исключение понятия богохульства из конституции. Они не последние в Европе

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Jeesus Kaarli kirikus
Jeesus Kaarli kirikusFoto: Ilmar Saabas

27 октября жители Ирландии проголосовали на общенациональном референдуме за исключение понятия ”богохульство” из конституции страны и отмену уголовного наказания, предусматривающего штраф в 25 тысяч евро. Журналист ”Медузы” Дмитрий Карцев рассказывает о том, как статья о богохульстве появилась в ирландской конституции, и за что пытались оштрафовать актера Стивена Фрая.

Три года назад обвиняемым чуть не стал Стивен Фрай

В 2015 году британского комедийного актера Стивена Фрая пригласили в ирландское телешоу ”Смысл жизни”. Во время интервью ведущий спросил у Фрая, что бы тот при случае сказал Богу.

”Я бы, наверное, спросил: „Рак костей у детей? Это как вообще? Как тебе не стыдно? Как смел ты создать мир, где есть повсюду страдания, в которых мы не виноваты?” Это неправильно! Это чистое, чистейшее зло. Почему я должен уважать капризного, злобного и глупого Бога, создающего мир, в котором так много несправедливости и боли?, — рассказал Фрай. — Если бог действительно существует, то он, очевидно, маньяк, совершенно точно маньяк, самовлюбленный и зацикленный на себе”.

На следующий день в полицию пришел неизвестный и заявил, что хочет подать заявление против Фрая. Он обвинил актера в уголовном преступлении — богохульстве, которое с 2009 года карается штрафом в 25 тысяч евро. Полиция начала расследование.

Через два года дело было закрыто из-за ”отсутствия пострадавшей стороны”: следователям не удалось найти никого, кто почувствовал бы себя ”оскорбленным”. Даже сам заявитель сказал, что всего лишь исполнял гражданский долг, сообщив об инциденте, который показался ему подозрительным.

Этот случай, однако, имел большой резонанс в ирландском обществе. Правозащитники, левые и либеральные активисты, члены атеистических ассоциаций потребовали отменить наказание за богохульство в принципе.

Конституция независимой Ирландии запретила богохульство в 1937 году

В середине девятнадцатого века в Ирландии за богохульство судили выходца из России — политэмигранта Владимира Печерина. В 1836 году профессор Московского университета Печерин бежал из России, четыре года спустя перешел в католицизм и принял монашеский сан. В 1854 году он переехал в Ирландию и стал приходским священником в Кингстоуне, небольшом приморском городке неподалеку от Дублина.

В своих проповедях Печерин нападал на бульварную литературу и во дворе своего дома устроил публичное сожжение популярных романов и журналов. Представители местной методистской общины утверждали, что среди сгоревших книг была и протестантская Библия. На Печерина подали в суд, который прошел 7-8 декабря 1855 года. Присяжные оправдали священника, посчитав, что, если инцидент и имел место, то священник не знал о том, что сжигает Библию. На это дело в Ирландии сейчас ссылаются, как на последний пример полноценного разбирательства по делу о богохульстве. Печерина судили еще по британским законам того времени.

В 1922 году Ирландия получила независимость. В принятой в 1937 году конституции страны в 40-й статье указывалось: ”Публикация или произнесение богохульных, подрывных или непристойных материалов является преступлением, которое должно наказываться в соответствии с законом”.

В первые годы в Ирландии действовало старое британское законодательство, а в 1961 году был принят ”Закон о диффамации”, который не конкретизировал, в чем заключается ”богохульство”, но установил за него наказания — семь лет принудительных работ, два года тюремного заключения или штраф 500 ирландских фунтов.

Никого не наказывали, большинство против уголовного наказания

За все годы по статье о богохульстве не наказали ни одного человека. Единственный случай, когда 40-я статья была упомянута в судебном решении, относится к 1957 году. Тогда судили хозяина одного из дублинских театров, на сцене которого поставили спектакль по пьесе Теннеси Уильямса ”Татуированная роза”. Но его обвинили в непристойности из-за откровенных сцен.

ТОП

В 1995 году католик Джон Корвин пытался засудить несколько ирландских газет, опубликовавших, в том числе, карикатуру художницы Венди Ши, на которой несколько политиков насмехались над священником, проводившем причастие. Суд встал на сторону художницы, заявив, что в деле нет ”объективной стороны преступления”, а есть только ”оскорбленные чувства” Корвина. В постановлении указывалось, что карикатура не является угрозой общественным интересам. Верховный Суд, в котором Корвин попытался оспорить решение, также поддержал газету.

В 2009 году правительство подготовило новую редакцию ”Закона о диффамации”. Правонарушением теперь считалось ”грубое оскорбление святынь” с целью ”возмутить значительное число последователей этой религии”. Были отменены тюремные наказания и обязательные работы, остался только штраф в 25 тысяч евро.

”Мы сохранили наказание за богохульство, но сделали это таким образом, чтобы применить его стало фактически невозможным”, — говорил министр юстиции Ирландии. В таком виде ”Закон о диффамации” снова вызвал недовольство правозащитников. Прежде всего тем, что сохранившийся штраф оказался вовсе не символическим — 25 тысяч евро при среднегодовой зарплате ирландца около 36 тысяч. Целиком закон отменить было невозможно из-за 40-й статьи конституции, требующей ответственности за богохульство; поэтому правозащитники начали требовать провести общенациональный референдум — единственный в Ирландии способ внести поправку в конституцию.

В 2011 году Ассоциация атеистов Ирландии отправила ведущим политическим партиям страны запрос об их отношении к наказанию за богохульство. Все они ответили, что относятся к нему отрицательно.

Выносить единственный вопрос на референдум политикам казалось слишком дорого. В 2014 году в правительстве заявляли, что в ближайшие годы такой референдум пройдет, но дату так и не назначили. После случая со Стивеном Фраем большинство ирландских политиков начали выступать за ускорение процесса, называя статью о богохульстве ”устаревшей” и ”портящей имидж Ирландии в мире”. Объединение католических епископов назвало закон ”в значительной мере устаревшим”. Опросы показали, что так же думают около 62% жителей страны.

В итоге 11 июня 2018 года ирландский министр юстиции сообщил, что референдум об исключении понятия богохульства из конституции пройдет одновременно с президентскими выборами.

За последние годы в Ирландии прошло несколько референдумов. В мае 2015 года граждане страны одобрили легализацию однополых браков, а несколько недель назад поддержали отмену запрета на аборты.

Послание миру

Сторонники конституционной реформы считают, что наличие наказания за богохульство в демократической Ирландии легитимизирует подобные нормы в тех странах, где по этим статьям наказывают вовсе не символически.

”Вряд ли многим нравится, что в Пакистане, где за богохульство убивают, одобряют наши законы”, — сказал New York Times Майкл Наджент, представляющий Ассоциацию атеистов Ирландии.

Во многих европейских странах по-прежнему существуют аналогичные статьи, и там, в отличие от Ирландии, они применяются активнее. В Греции в начале 2003 года к шести месяцам тюрьмы был приговорен австрийский писатель Герхард Хадерер, выпустивший сатирическую книгу ”Жизнь Иисуса” , которую суд счел оскорбительной. В 2013 году в Греции десять месяцев в тюрьме провел Филлипос Лойзос, которого обвинили в издевательстве над умершим монахом Элдером Пайсиосом. Он переиграл его имя и создал в фейсбуке страницу под ником ”Элдер Паститсиос, Пастафарианец” — то есть, как представителя церкви ”великого макаронного монстра”.

В Уголовном кодексе Германии также есть статья о диффамации. В феврале 2016 года на 400 евро по ней оштрафовали бывшего учителя, повесившего на своей машине антицерковные и антихристианские лозунги. В Австрии и Финляндии нередко штрафуют людей, публично оскорбляющих пророка Мухаммеда: суммы варьируют от несколько сотен до десятков тысяч евро. Аналогичные законы действуют в Польше, Испании, Италии.

Именно на мировую практику ссылались депутаты российской Госдумы, когда в 2013 году принимали российский закон о защите чувств верующих. В России за оскорбление чувств верующих осудили семь человек, в том числе, блогера Руслана Соколовского.

За последние годы законы о богохульстве были отменены в Нидерландах, Дании, Исландии, Норвегии.

”Убрав эту статью из конституции, мы можем отправить всему миру важное послание, — заявил министр юстиции Ирландии, — Законы против богохульства не должны существовать в принципе”.

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