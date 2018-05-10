Иранские военные выпустили 20 ракет по территории Израиля в районе Голанских высот

Иранские вооруженные формирования, действующие на территории Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили около 20 ракет по позициям ЦАХАЛа в районе сирийско-израильской границы на Голанских высотах. Об этом сообщает NEWSru Israel по ссылкой на сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля.

По предварительным данным, несколько иранских ракет были сбиты системой ПРО "Железный купол". В результате обстрела никто не пострадал.

В ответ на обстрел военные ЦАХАЛа нанесли серию авиаударов по целям в сирийском районе Эль-Кунейтра, недалеко от границы с Израилем. Военные также предупредили жителей Голанских высот соблюдать меры предосторожности и оставаться вблизи убежищ.

Сообщалось, что именно сирийская провинция Эль-Кунейтра в среду в 21:42 по местному времени подверглась трем ракетным ударам со стороны израильских позиций на Голанских высотах.

Силы ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет, большая часть из них не достигла цели, сообщило национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник. Уточняется, что остальные ракеты "поразили некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов" (цитата по РИА "Новости").

Как ранее сообщали израильские СМИ, около полуночи по местному времени во многих населенных пунктах, расположенных на Голанских высотах, прозвучала сирена, предупреждающая о возможном ракетном или минометном обстреле.