Иран пригрозил Европе нарастить дальность полета ракет

Радиус поражения иранских ракет не превышает 2 тыс. километров. Тегеран может нарастить его, если почувствует угрозу со стороны Европы, заявил бригадный генерал.

Тегеран может нарастить дальность полета своих ракет, чтобы они могли достигнуть Европы, если почувствует для себя угрозу с ее стороны. Об этом заявил бригадный генерал Хоссейн Салами, заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) — элитного военного подразделения в составе ВС Ирана. Его слова приводит в субботу, 25 ноября, агентство Fars News Agency.

"До недавнего времени мы не воспринимали Европу как угрозу и поэтому не увеличивали дальность наших ракет. Однако если она хочет стать таковою, то мы пойдем на это", — подчеркнул он.

Иранский военачальник пояснил, что до сих пор радиус поражения ракет не превышал 2 тыс. километров, однако это не было следствием отсутствия технологических возможностей. "Мы следуем стратегической доктрине", — пояснил Хоссейн Салами.

Дополнительное финансирование ракетной программы

В середине августа однопалатный парламент Ирана одобрил выделение дополнительно 520 млн долларов (440 млн евро) на дальнейшее развитие ракетной программы страны и на финансирование КСИР. Данная мера стала ответом на новые санкции, которые 28 июля одобрил Минфин США после запуска Тегераном ракеты-носителя. Ракета типа "Симорг" может выводить на орбиту спутники весом до 250 килограммов. США резко осудили эти испытания, назвав их провокацией и нарушением резолюций Совбеза ООН.

В конце сентября Тегеран сообщил об успешном испытании новой баллистической ракеты "Хоррамшахр". Она имеет дальность 2 тысячи километров и может нести несколько боеголовок.