Иран отверг соболезнования Трампа в связи с нападениями в Тегеране

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отклонил соболезнования президента США Дональда Трампа, высказанные им руководству ИРИ в связи с двойным терактом, произошедшим в Тегеране накануне, 7 июня.

В своем заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, Трамп заявил, что "скорбит и молится о невинных жертвах" нападений и "за иранский народ, который переживает сложные времена", при этом добавив, что "спонсор терроризма рискует стать жертвой зла, которое он поощряет".

Глава МИД Ирана осудил заявление Трампа, заявив, что "иранцы противостоят террору, который поддерживают союзники США". "Иранский народ отвергает подобные заявления США о дружбе", — написал Зариф в своем аккаунте в Twitter.

Он также заявил, что "спонсирующие террористов деспоты угрожают принести войну" в Иран. "Прокси-атаки нацелены на то, что их хозяева презирают больше всего: центр демократии", — написал Зариф.

Он добавил, что теракты в Тегеране лишь укрепят решимость страны противостоять угрозе терроризма. Также Зариф отметил, что терроризм является не только проблемой Ирана, но и всего мира, передает агентство IRNA.

Двойной теракт в Тегеране произошел утром 7 июня. В результате двух нападений — на парламент и мавзолей Хомейни — погибли, по последним данным 16 человек, сообщает в четверг, 8 июня, агентство Tasnim в Twitter. Ранее сообщалось о 13 погибших и более 40 раненых.

Ответственность за оба нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Это первая атака исламистов ИГ на Иран, отмечала ранее мониторинговая группа SITE Intel Group.

Власти Ирана обвинили в причастности к нападениям руководство Саудовской Аравии. В Эр-Рияде это отрицают, передает Reuters.

По данным AP, шесть нападавших были гражданами ИРИ. Об этом заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Реза Сейфоллахи.