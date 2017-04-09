Иран и Россия пообещали ответить на ”новые акты агрессии” против Сирии

Объединенный координационный центр Ирана, России и поддерживающих Башара Асада группировок пообещал ответить на ”новые акты агрессии” против Сирии, ”от кого бы они не исходили”. Об этом, сообщает Reuters, говорится в заявлении, опубликованном координационным центром.

США, говорится в документе, ”пересекли красную линию”, нанеся удар по сирийской правительственной авиабазе в провинции Хомс, передает Meduza.

”С этого момента мы будем отвечать силой любому агрессору и на любое нарушение „красной линии”, от кого бы оно не исходило. Америка знает, что мы способны достойно ответить”, — цитирует Reuters заявление координационного центра.

Американский удар по базе в Сирии обсуждался и во время телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани. ”С обеих сторон была отмечена недопустимость агрессивных действий США против суверенного государства в нарушение норм международного права”, — сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты Ирана и России также отметили важность ”продолжения тесного взаимодействия по политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта в Сирии”, говорится в сообщении пресс-службы.

США 7 апреля нанесли ракетный удар по сирийской правительственной базе в провинции Хомс. Удар, как объявил Вашингтон, стал ответом на использование войсками Асада химического оружия в провинции Идлиб, где 4 апреля погибли более 80 человек и более 500 получили отравление. Сирия применение химического оружия отрицает. Иран и Россия ранее осудили удар США по базе в Сирии.

Координационный центр Ирана, России, Ирака и поддерживающих Башара Асада группировок был создан осенью 2015 года. Центр находится в Багдаде.