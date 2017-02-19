Иран хочет создать стратегический союз с Россией на Ближнем Востоке

Председатель парламента Ирана Али Лариджани заявил о стремлении Тегерана к созданию стратегического союза с Москвой на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По словам спикера, между Ираном и Россией нет разногласий по вопросам межсирийского урегулирования. ”У нас общие оценки относительно ситуации в Сирии и ее будущего”, — заявил парламентарий. Он отметил взаимодействие стран в борьбе в террористами в Арабской Республике.

Лариджани также заявил, что Иран согласен в позициями России и Турции по вопросу разрешения сирийского конфликта политическим путем.

Кроме того, председатель парламента приветствовал проведение прямого диалога ”без предварительных условий” с арабскими странами, в первую очередь с Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что Россия, Иран и Турция на встрече в Астане договорились создать трехсторонний механизм контроля за соблюдением перемирия в Сирии. Предполагается, что орган ”будет следить и обеспечивать полное соблюдение режима прекращения огня, предотвращать любые провокации и определять модальности режима прекращения огня”.