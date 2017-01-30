Ирак проголосовал за ответные меры на иммиграционный указ Трампа

Парламент Ирака проголосовал за ответные меры в отношении США, после того​​ как американский президент Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам Ирака на 90 дней. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, иракские депутаты также призвали ООН и Лигу арабских государств занять твердую позицию в отношении действий Трампа. Кроме того, парламент обратился к Организации исламского сотрудничества с предложением провести срочное заседание, так как решение США влияет на мусульманские страны.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади до сих пор не отреагировал на введенный США запрет.

Министерство иностранных дел страны тем временем обратилось к США с просьбой ”пересмотреть” запрет на въезд в страну для граждан Ирака, сообщает Reuters. ”Необходимо, чтобы новая американская администрация пересмотрела это ошибочное решение”, — говорится в заявлении иракского МИДа​.

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В нем также упоминается сотрудничество в борьбе с ”Исламским государством”. ”Мы подтверждаем стремление Ирака к укреплению стратегического сотрудничества между двумя странами”, — отмечается в документе.

27 января Дональд Трамп подписал указ ”О защите страны от въезда иностранных террористов”. Из документа следует, что в США запрещается въезд на 90 дней гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана). Указ также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и прием беженцев из Сирии на неопределенный срок.