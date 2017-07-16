Ирак опроверг информацию о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Глава службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу Али Басри заявил, что лидер террористической группировки ”Исламское государство” Абу Бакр аль-Багдади по-прежнему жив и скрывается на территории Сирии.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Также об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на иракскую газету Al-Sabah.

Тем самым он опроверг сообщения российских властей о том, что аль-Багдади, вероятно, погиб в ходе налета российских ВКС на Ракку, ”столицу” ИГ.

При этом Басри затруднился сказать, где именно в настоящее время находится лидер террористов, но отметил, что не на территории провинции Ракка. По его словам, иракская разведка старается отслеживать все передвижения основных руководителей ИГ.

Anadolu приводит цитату Басри: ”Аль-Багдади все еще прячется в Сирии на территории вне провинции Ракка”. Он подчеркнул, что сообщения о смерти аль-Багдади оказались ложными.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что аль-Багдади мертв.

16 июня Минобороны России заявило, что, вероятно, ликвидировало аль-Багдади. Однако в ведомстве подчеркнули, что эта информация еще проверяется по различным каналам.

О ликвидации аль-Багдади заявляли десятки раз. Тем не менее ни одна из попыток до настоящего момента не была подтверждена.

”Исламское государство” — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.