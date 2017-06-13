Интервью Путина Стоуну: о Чечне, США, Горбачеве, дочках и зятьях

В фильме режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", первую серию которого показал кабельный канал Showtime, президент России водит автомобиль, обвиняет США в поддержке боевиков в Чечне, критикует Горбачева и, что редко бывает, отвечает на вопрос о своей семье.

Показ документального фильма американского режиссера "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews стартовал 12 июня на кабельном канале Showtime. В России картину покажет "Первый канал" с 19 по 22 июня.

Спецслужбы США помогали боевикам в Чечне, есть доказательства, сказал Владимир Путин Оливеру Стоуну. Он также заявил о причастности Вашингтона к созданию "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Афганистане, и раскритиковал бывшего президента СССР Михаила Горбачева за то, что тот не смог получить гарантии нераспространения НАТО на восток.

Путин отвечал на вопросы Стоуна в том числе в неформальной обстановке — в том числе за рулем автомобиля. Русская служба Би-би-си выбрала самые заметные высказывания Путина (цитаты по Интерфаксу и РИА Новости).

Об американской поддержке боевиков на Кавказе

Когда у нас начались проблемы в Чечне, на Северном Кавказе, к сожалению, американцы поддержали эти процессы.

У нас сложилось абсолютно устойчивое мнение тогда, что наши американские партнеры на словах говорят о поддержке России, о необходимости сотрудничества борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России.

Что касается информационной и политической поддержки, это не нуждается в доказательствах, это было очевидным для всех. Это же публично делалось, открыто.

А что касается оперативной поддержи, финансовой, у нас есть такие доказательства, и, более того, некоторые из них мы представили нашим американским коллегам.

Был даже такой момент, когда я президенту Бушу сказал об этом, показал ему, назвал даже фамилии сотрудников спецслужб США, которые тогда работали на Кавказе и не просто оказывали какую-то общеполитическую поддержку, а оказывали техническую поддержку, перебрасывали боевиков из одного места в другое.

О причастности США к созданию "Аль-Каиды"

"Аль-Каида" — это результат не нашей деятельности, это результат деятельности наших американских друзей".

Это началось еще с советской войны в Афганистане, когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане.

Американцы сами вырастили и "Аль-Каиду", и бен Ладена, но это все вышло из-под контроля.

Это всегда так бывает, и наши партнеры в США должны были об этом знать. Это их вина.

О поддержке США после 11 сентября

Мы как раз на следующий день запланировали учения наших ядерных стратегических сил. Я их отменил.

И хотел, чтобы президент США знал об этом, ну и, естественно, понимал прекрасно, что в этих ситуациях первые лица нуждаются в морально-политической поддержке.

О Горбачеве и расширении НАТО

Тогда, когда решался вопрос об объединении Германии и о последующем выводе Советских войск из Восточной Европы, тогда официальные лица и в США и генеральный секретарь НАТО, тогда все говорили, что в одном Советский Союз может быть уверен, что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем сегодняшняя восточная граница Германской Демократической Республики.

Это не было зафиксировано на бумаге. Эта ошибка уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушаются. Но он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так.

О распаде СССР

Я часто слышал критику в свой адрес о том, что я сожалею по поводу развала Советского Союза.

Самое главное заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей. И это реально одна из крупнейших катастроф 20 века.

Было понятно, видимо, и для Горбачева, и для тех, кто его окружал, что страна нуждается в переменах.

Но сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что они не понимали, какие нужны перемены, и как их добиться.

Как надо было сделать так, чтобы поменять ситуацию в стране, поменять систему, но страну сохранить, — вот этого тогда никто, в том числе Горбачев, не знал, и довели до распада страны.

О решении Бориса Ельцина

Он меня пригласил, сказал, что хотел бы назначить меня премьер-министром, и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это должно поменять всю жизнь, и я не уверен, что я к этому готов.

Я не знаю, почему Ельцин остановил свой выбор именно на мне.

Одно дело — быть просто чиновником, даже высокого ранга, можно жить жизнью практически рядового человека — ходить в гости, в кино, в театр, свободно, общаться с друзьями, не нести такую персональную ответственность за все, что происходит в стране, за судьбы миллионов людей.

Взять на себя ответственность в той ситуации за Россию — это очень непростое дело. Откровенно говоря, я ведь не знал тогда, какие окончательные планы у президента Ельцина. Я не знал, как долго я смогу это делать. Потому что в любую секунду президент мог сказать: "Свободен".

Думал тогда только об одном: куда спрятать детей.

Представьте себе: меня бы освободили от занимаемой должности. Охраны нет, ничего нет. И чего делать? Как жить? Как обеспечить безопасность семьи?

Я для себя тогда решил, что раз уж судьба так распорядилась, надо до конца идти. И я тогда не знал на сто процентов, что я буду президентом, никаких гарантий по этому поводу никто не давал.

О дочерях, зятьях и внуках

На вопрос Оливера Стоуна, любит ли он своих внуков, Путин ответил: "Очень". В то же время, отвечая, удается ли ему с ними играть, президент сказал: "Очень редко, к сожалению".

Рассказывая о своей семье, Путин отметил, что он гордится своими дочерьми, у которых своя семейная жизнь, и он с ними видится. Он также признался, что иногда дискутирует со своими зятьями, зачастую мнения бывают разными.

Бывают и отличные. Мы не спорим, мы скорее дискутируем. И они [дочери] тоже. Но они не занимаются политикой, никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием.

У Владимира Путина и его бывшей жены Людмилы Путиной есть две дочери, Мария и Катерина. Официально об их жизни ничего неизвестно. По данным СМИ, Мария занимается наукой и замужем за голландским бизнесменом Йорритом Йостом Фаассеном, у них есть дочь. Катерина, по информации журналистов, носит фамилию Тихонова и возглавляет фонд "Иннопрактика", который занимается проектом научной долины МГУ. Она замужем за миллиардером Кириллом Шамаловым, сообщали СМИ. Путин это никогда не подтверждал.