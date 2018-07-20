Интервью Познера с Лимоновым сняли из эфира Первого канала

Он также подчеркнул, что понимает, если это вызывает у Лимонова злость, и сам недоволен сложившимися обстоятельствами. В завершение журналист выразил надежду, что когда-нибудь записанный выпуск все-таки выйдет в эфир.

Позднее Познер подтвердил, что выпуск снят с эфира. "К сожалению, я не могу вам сказать причину. Она не имеет отношения к Лимонову непосредственно. Не имеет отношения ко мне. Не имеет отношения к содержанию. Может, как-нибудь потом скажу больше", — прокомментировал журналист.

Журналист заявил, что уже давно хотел пригласить Лимонова в свою передачу, однако тот всегда был нежелательным гостем. Тем не менее гендиректор телеканала Константин Эрнст совсем недавно разрешил позвать писателя на интервью. Тот, в свою очередь, принял предложение.

Познер договорился записать разговор с Лимоновым не в прямом эфире, а выпустить запись 18 июня, так как на очереди было еще несколько важных гостей. Однако в назначенную дату интервью так и не вышло.

"Мне даже никто этого не сказал. Я написал письмо, электронное письмо Эрнсту, что, мол, это безобразие, в общем, выразил свое отношение к этому и сказал, что, может быть, давайте закроем программу", — вспоминает журналист.

Затем Познеру позвонил Эрнст и назвал ситуацию безобразием. Он добавил, что интервью с Лимоновым сняли по причинам, о которых гендиректор Первого канала не может сказать по телефону. "Это не имеет отношения к тому, что он [Лимонов] сказал, но вот тем не менее это так", — добавил Эрнст.

Ведущий отметил, что с тех пор не встречался с гендиректором лично, поэтому не знает эти причины до сих пор. Он также извинился перед Лимоновым за непредвиденную ситуацию. "Я виноват перед ним, что не предупредил его и что так случилось. Я приношу свои извинения, но больше ничего не могу сделать", — заявил Познер, добавив, что российское телевидение очень политизировано.

Представители Первого канала сообщали, что отмена интервью Познера с писателем связано с изменениями в сетке вещания на период чемпионата мира по футболу.

"В связи с чемпионатом мира сетка канала претерпела значительные изменения. Сериалы сместились с 21:30 на 23:00, ночные проекты таким образом, включая программу "Познер", временно в эфир не выходят. Отсутствие выпуска с Эдуардом Лимоновым связано со спецверсткой на время ЧМ и ни с какими другими причинами", — отметили в пресс-службе канала.