Интерпол предупреждает о 173 смертниках, готовых совершить теракты в Европе

Поражения ИГ в Сирии и Ираке увеличивают риск того, что террористы будут стремиться проникнуть в Европу, чтобы совершать акты мести.

Более 170 боевиков "Исламского государства" были подготовлены для организации взрывов в Европе. Интерпол еще в конце мая распространил список из 173 имен потенциальных смертников, которые прошли подготовку на территориях, контролируемых ИГ в Ираке и Сирии, и обучены "собирать и устанавливать самодельные взрывные устройства для нанесения серьезных травм или убийства" большого количества людей.

Об этом в пятницу, 21 мая, сообщила британская газета The Guardian, ознакомившаяся с документом. Он составлен на основе сведений, собранных американскими спецслужбами в регионах Сирии и Ирака, освобожденных от ИГ. Эти данные позже были переданы ФБР, а затем и Интерполу.

Список содержит имена потенциальных смертников, дату их присоединения к ИГ, последнее место проживания, включая мечети, в которых они молились, и фотографии. Одна из целей распространения списка в Европе - попытаться установить личности тех боевиков, которые родились и выросли в европейских странах. Интерпол попросил своих партнеров в странах Европы - сверить список со своими базами данных и по возможности дополнить его информацией об упомянутых в нем лицах, в частности их личными данными, сведениями о пересечении границ, их возможным уголовным прошлым, активностью в социальных сетях.

Международная организация уголовной полиции исходит из того, что поражения "халифата" ИГ на Ближнем Востоке увеличивают риск того, что потенциальные смертники будут стремиться проникнуть в Европу, чтобы совершать там акты мести. При этом Интерпол не располагает сейчас сведениями о том, находятся ли уже в Европе лица, названные в списке.