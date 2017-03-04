Интерфакс: военные самолеты США и Швеции провели разведку у границ России

Два военных самолета США и Швеции в пятницу, 3 марта, провели очередную совместную разведывательную операцию вблизи границ Калининградской области. Об этом сообщает ”Интерфакс”.

По информации агентства, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным GONG28, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершил подлет к Калининградской области со стороны Польши. Около трех часов он вел радиотехническую разведку вдоль российской границы, находясь в польском воздушном пространстве.

В это же время шведский Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622 приблизился к российскому побережью со стороны Балтийского моря.

Как отмечается, в последнее время самолет ВВС США с бортовым номером 62-4138 практически ежедневно совершает разведывательные полеты у границ России на Балтике. Так, 28 февраля он в течение трех часов выполнял полет вблизи Калининградской области. 10 февраля борт вылетел с авиабазы Милденхолл, осуществил радиотехническую разведку вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

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Одновременные полеты вдоль российских границ самолеты ВВС США и Швеции выполнили в середине января. Американский RC-135W более двух часов проводил радиотехническую разведку российской территории со стороны Польши. Шведский Gulfstream 4 приблизился к российскому побережью со стороны Балтийского моря.

Министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя активность авиации НАТО, заявил, что ”за 10 лет количество разведывательных полетов у границ РФ выросло практически в три раза, а на юго-западе России — в восемь раз”. Кроме того, он отметил, что в Черном море все чаще появляются корабли Североатлантического альянса с ракетным вооружением.

Разведывательные полеты, по данным ”Интерфакса”, участились после размещения в Калининградской области новейших зенитно-ракетных комплексов С-400, оперативно-тактических ракетных комплексов ”Искандер”, береговых ракетных комплексов ”Бастион” и ”Бал”, а также перевода на Балтику с Черного моря двух малых ракетных кораблей ”Зеленый дол” и ”Серпухов”, вооруженных ”Калибрами”.