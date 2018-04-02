ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Швеция, и Латвия частично перекроют воздушное пространство из-за ракетных испытаний РФ

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Российский флот намерен организовать ракетные испытания в трех зонах на Балтийском море: на границах с Латвией, со Швецией и с Польшей. Из соображений безопасности свое воздушное пространство частично перекроют со среды по пятницу Латвия и Швеция. Это означает, что и пассажирские самолета, прибывающие в Эстонию или вылетающие с ее территории, будут облетать закрытую зону.