ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Швеция, и Латвия частично перекроют воздушное пространство из-за ракетных испытаний РФ

Российский флот намерен организовать ракетные испытания в трех зонах на Балтийском море: на границах с Латвией, со Швецией и с Польшей. Из соображений безопасности свое воздушное пространство частично перекроют со среды по пятницу Латвия и Швеция. Это означает, что и пассажирские самолета, прибывающие в Эстонию или вылетающие с ее территории, будут облетать закрытую зону.
Москва предупредила: ракеты могут взлетать на высоту до 18 000 метров.
С 4 по 6 апреля состоятся учения примерно в 40 км от береговой линии Латвии, над ее территориальными водами. Представители российских ведомств сообщили латвийским коллегам, чтобы они перекрыли свое воздушное пространство начиная с 18-километровой высоты. Латвийский департамент воздушного транспорта сообщил, что для них это впервые.
@MatsEriksson7
— Radio Sweden (@radiosweden) March 29, 2018