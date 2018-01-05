05.01.2018, 14:32

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Снежные бури и морозы в Америке не щадят и южные штаты

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NEWSru.com
EST

Северо-восток США и Канада оценивают ущерб от снежной бури, которая привела к транспортному коллапсу в Нью-Йорке и Бостоне. По данным на вечер четверга, из-за последствий снежного шторма погибли 13 человек, передает Reuters.

Снегопады, наблюдаемые в восточных регионах страны и на атлантическом побережье, в ближайшие дни могут усилиться, предупреждают синоптики.

Некоторым южным штатам также пришлось столкнуться с непривычными для них холодами. В городе Таллахасси (штат Флорида) впервые за последние 29 лет выпал снег. В соседнем штате Джорджия, согласно данным Национальной метеорологической службы, толщина снежного покрова в ближайшие дни составит от 5 до 10 см, в Северной Каролине — до 8-14 см.

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