Инспекторы ОЗХО посетили сирийскую Думу для сбора образцов

Инспекторам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) удалось посетить одно из мест предполагаемой атаки с использованием химоружия в сирийском городе Дума. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе организации, передает ТАСС.

"Эксперты из Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии посетили одно из мест в Думе для сбора образцов в связи с утверждениями о возможном использовании химического оружия 7 апреля, — говорится в пресс-релизе. — ОЗХО оценит ситуацию и рассмотрит дальнейшие шаги, в том числе, возможно, еще один визит в Думу".

"Собранные образцы будут доставлены в лабораторию ОЗХО в голландском городе Рейсвейк, а оттуда переданы для анализа в назначенные ОЗХО лаборатории, — добавили в организации. — Основываясь на анализе этих образцов, а также другой собранной экспертами информации и материалах, МУФС подготовит доклад, который будет передан на рассмотрение государствам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия".