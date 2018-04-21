21.04.2018, 18:34

Инспекторы ОЗХО посетили сирийскую Думу для сбора образцов

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ИТАР-ТАСС
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Инспекторы ОЗХО посетили сирийскую Думу для сбора образцов
Foto: Ammar Safarjalani, Xinhua

Инспекторам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) удалось посетить одно из мест предполагаемой атаки с использованием химоружия в сирийском городе Дума. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе организации, передает ТАСС.

"Эксперты из Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии посетили одно из мест в Думе для сбора образцов в связи с утверждениями о возможном использовании химического оружия 7 апреля, — говорится в пресс-релизе. — ОЗХО оценит ситуацию и рассмотрит дальнейшие шаги, в том числе, возможно, еще один визит в Думу".

"Собранные образцы будут доставлены в лабораторию ОЗХО в голландском городе Рейсвейк, а оттуда переданы для анализа в назначенные ОЗХО лаборатории, — добавили в организации. — Основываясь на анализе этих образцов, а также другой собранной экспертами информации и материалах, МУФС подготовит доклад, который будет передан на рассмотрение государствам-участникам Конвенции о запрещении химического оружия".

Ранее ряд НПО, в том числе "Белые каски", сообщили, что 7 апреля в сирийском городе Дума было применено химическое оружие. В Минобороны РФ "Белые каски" назвали недостоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. 10 апреля было принято решение о направлении в Сирию экспертов ОЗХО для проверки этих сведений.

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США, Великобритания и Франция, использовав сообщения об этом инциденте в качестве повода, 14 апреля без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Как сообщили в Минобороны РФ, атака длилась с 03:42 до 05:10 по местному времени (совпадает с московским), из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя.

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