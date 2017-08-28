Иностранные деятели культуры призвали снять обвинения с Серебренникова

Немецкий режиссер Томас Остермайер организовал сбор подписей в защиту Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 миллионов рублей. Подписи собирают на сайте Change.org, пишет Meduza.

В петиции утверждается, что дело против Серебренникова завели ”с целью заставить замолчать международно признанного режиссера”. Авторы напоминают, что, по версии следствия, Серебренников и другие фигуранты получили деньги на спектакль ”Сон в летнюю ночь”, но не поставили его. На самом деле постановка имела большой успех.

”Не менее непропорциональным выглядит домашний арест, под который его [Серебренникова] поместили до суда”, — говорится в петиции. Авторы и подписанты призывают прекратить преследование Серебренникова и снять ”сомнительные обвинения против него”.

”Мы призываем представителей руководства наших стран сделать все, чтобы Серебренников не стал жертвой политически мотивированной дискредитации и не попал в тюрьму”, — сказано в обращении. Оно адресовано канцлеру Германии Ангеле Меркель, главе МИД страны Зигмару Габриэлю, президенту России Владимиру Путину и Генпрокуратуре России.

Под петицией уже подписалась актрисы Кейт Бланшетт, Нина Хосс и еще 32 деятеля культуры из разных стран.

23 августа Серебренникова отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве с выделенными на развитие театра бюджетными средствами. Против него дали показания другие фигуранты уголовного дела, заявившие, что Серебренников создал компанию ”Седьмая студия” для обналичивания выделенных денег.

Серебренников отрицает свою вину и заявляет, что не имел отношения к хозяйственной деятельности театральной компании.