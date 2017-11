Индрек Саар сегодня в Брюсселе руководит советом министров ЕС по делам культуры и спорта

Сегодня в Брюсселе продолжится начавшееся вчера заседание совета Европейского союза по делам образования, молодежи, культуры и спорта.

Под руководством министра культуры Индрека Саара соберутся министры культуры и спорта для того, чтобы одобрить выводы на тему увеличения доступности культурных благ при помощи электронных устройств, а также чтобы обсудить роль тренеров в обществе. Кроме того обсудят роль культуры в создании сплоченного общества, а также, при участии Томаса Баха, президента Международного олимпийского комитета, поговорят об основных проблемах в области спорта в XXI веке.

В первой половине дня, в 10:30 (по эстонскому времени) в совете по культуре планируется приступить к принятию выводов, которые рассматривают меры, способствующие доступности культуры с использованием цифровых средств. Выводы будут посвящены роли культурных организаций и общении с аудиторией в постоянно изменяющейся цифровой среде.

Помимо этого, министры обсудят роль культуры в создании более сплоченного общества в контексте возросшей миграции и мобильности людей. Обмену идеями министров культуры поможет и вдохновляющая речь основательницы фестиваля Tallinn Music Week Хелен Сильдна: ”Культура и творчество как источник чувства принадлежности и положительных изменений в обществе”. Совету также будет представлен обзор состояния переговоров по директиве об услуге аудиовизуальных медиа.

Совет министров спорта соберется во второй половине дня, ему предшествует встреча с Тибором Наврачичем, комиссаром ЕС по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта, а также Томасом Бахом, президентом Международного олимпийского комитета, на которой обсудят вопросы улучшения сотрудничества между Европейским союзом, странами-членами и спортивными движениями.

На заседании, последующим за встречей, Совет под председательством Эстонии сделает выводы о социальной роли тренеров в обществе, а также примет резолюцию о развитии структурированного диалога Европейского союза по вопросам спорта. После этого под руководством министра культуры Индрека Саара состоится общая дискуссия министров при участи президента МОК Баха об основных проблемах и их решениях в области в спорта в XXI веке

В течение дня за открытыми сессиями совета министров ЕС по вопросам культуры и спорта можно будет следить в прямом эфире на сайте Совета Европейского союза, в том числе:

В 11:00 по эстонскому времени начнутся открытые дебаты о роли культуры в построении сплоченного общества в Европе. Вдохновляющая речь основательницы фестиваля Tallinn Music Week Хелен Сильдна : ”Культура и творчество как источник чувства принадлежности и положительных изменений в обществе” („Culture and creativity — a tool for change and inclusion").

В 16:00 начнется пресс-конференция с участием министра культуры Индрека Саара, уполномоченного Европейской Комиссии по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта Тибора Наврачича и президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.