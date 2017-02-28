Independent: Внезапные смерти шести российских дипломатов вызывают вопросы

"Когда российский представитель в ООН внезапно умер в Нью-Йорке на прошлой неделе, он стал шестым с начала ноября в череде скоропостижно скончавшихся российских дипломатов. Сетевые конспирологи пытаются найти закономерность", — пишет Шарлотта Ингланд в британском издании Independent.

Виталия Чуркина, которому было 64 года, спешно госпитализировали из его кабинета в постоянном представительстве РФ в ООН 20 февраля: ему стало плохо по пути на работу", — говорится в статье.

"Поначалу появилась информация, что у Чуркина случился сердечный приступ, но после вскрытия медэксперты сказали, что для установления причин смерти требуется дополнительное исследование". Один из экспертов, уточняет издание, "дал понять, что потребуется провести токсикологические экспертизы", — отмечает Шарлотта Ингланд.

Американский медиапроект Axios отмечает, что смерть Чуркина "не только не объяснена", но и "удивительно схожа со смертями" российского посла в Индии Александра Кадакина (67 лет) 27 января, консула России в Афинах Андрея Маланина (55 лет) 9 января и российского дипломата в Нью-Йорке Сергея Кривова (63 года) в день выборов президента США, 8 ноября. Должность Кривова точно не известна, но, по предположению издания, он мог заниматься защитой консульства от прослушки со стороны американских спецслужб. Эти три смерти тоже были охарактеризованы как "сердечный приступ" или результат "скоротечной болезни".

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"Еще два дипломата, — напоминает Ингланд, — умерли более очевидной насильственной смертью в тот же период: российский посол в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре на фотовыставке 19 декабря, и в тот же день еще один дипломат, Петр Польщиков, был застрелен в своей московской квартире".

"В дополнение к этому, 26 декабря бывший высокопоставленный сотрудник КГБ Олег Еровинкин, которого подозревали в том, что он помог британскому разведчику составить досье на Дональда Трампа, был найден мертвым на заднем сидении своего автомобиля", — сказано в статье в Independent. Еровинкин был также помощником главы "Роснефти" Игоря Сечина, когда тот занимал должность вице-премьера, отмечает автор статьи.