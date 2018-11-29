Инцидент в Керченском проливе: Киев обратился в трибунал ООН, а у Трампа возник вопрос

Между тем президент Украины Петр Порошенко в ходе в интервью NBC News обратился к Дональду Трампу с просьбой лично передать послание Владимиру Путину. "Пожалуйста, уходите из Украины, господин Путин", — заявил Порошенко.

Порошенко указал, что украинская армия готова защищать свою страну, однако Киев рассчитывает на то, что США выполнят свои обещания о поддержке Украины в противостоянии с Россией. "Я рассчитываю на Соединенные Штаты. Я рассчитываю на народ Соединенных Штатов… Россияне заплатят огромную цену, если нападут на нас", — сказал он.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" (G20), который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Президент США объяснил свою позицию обострением отношений Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе. Он добавил, что ожидает отчет об инциденте от своего советника по национальной безопасности, после чего примет решение.

ВМС Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России.

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 25 января 2019 года всех 24 украинских моряков и сотрудников СБУ с трех кораблей. Это командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Бердянск" Роман Мокряк, и бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, сотрудник СБУ Андрей Драч.

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина заявила журналистам, что украинские чиновники и общественники не взаимодействуют с российскими коллегами для оказания помощи арестованным согражданам, опасаясь обвинений в государственной измене, сообщает Newsru.com.

Омбудсмен заявила, что не получала жалоб от арестованных украинских граждан и их родственников. Также она назвала фейком сообщения о том, что якобы у арестованных не было адвокатов, к ним применялись пытки, а пострадавшие при задержании находятся в очень тяжелом состоянии.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине.